Svolta Psg: la scelta che inguaia il Milan

Il suo del giocatore al club parigino non è più così scontato: un’eventuale cessione potrebbe portare il Paris a bussare alla porta del Diavolo

I campionati sono finalmente chiusi e tutti andranno in vacanza, ma da oggi iniziano le riflessioni sul futuro e qualche calciatore già pensa a cambiare aria in vista del prossimo anno. Tra questi c’è un ex Milan che sta pensando a un clamoroso addio.

Nell’estate del 2021 Gianluigi Donnarumma concludeva il suo contratto con i rossoneri e decideva di firmare per il Paris Saint-Germain. Una scelta che non aveva fatto per niente felici i tifosi del Milan. Ad ogni modo, dopo soltanto due stagioni, il portiere starebbe pensando a un incredibile nuovo addio. Il classe ’99 non si è trovato proprio benissimo nel club parigino e negli ultimi mesi ha avuto anche qualche problema con i sostenitori della squadra.

Alla fine il Paris si è portato a casa almeno la Ligue 1, una magra consolazione dopo l’ennesimo fallimento in Champions League. Donnarumma è stato anche protagonista in più di un’occasione di qualche papera, fornendo un rendimento complessivo non esaltante. Non è quindi detto che il suo futuro possa essere ancora nella capitale francese.

Senza Donnarumma il Psg può puntare Maignan

La notizia viene confermata anche da Repubblica, che spiega come effettivamente il 23enne potrebbe salutare il club degli sceicchi per iniziare una nuova avventura altrove.

Il portiere ha un paio di offerte molto allettanti che potrebbero anche convincerlo. Una arriva dalla Premier League ed è del Manchester United, mentre l’altra arriva dall’Arabia Saudita. L’eventuale partenza di Donnarumma dal Psg potrebbe essere un problema per il Milan perché, a quel punto, i parigini potrebbero fiondarsi su Mike Maignan, da sempre pupillo del club.

I tifosi rossoneri possono però dormire sogni abbastanza tranquilli perché il Diavolo non ha assolutamente nessuna intenzione di provarsi del portiere francese, visto che ha rispedito al mittente tutte le offerte che sono pervenuto fin qui dalle parte di via Aldo Rossi. Il 27enne ha un contratto fino al 2026 e nelle intenzioni del giocatore e della società c’è quella di rinnovare.