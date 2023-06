Addio Maldini e Massara, squadra delusa: il post di Leao dice tutto (FOTO)

Maldini e Massara non saranno più dei dirigenti del Milan tra poche ore: Leao ha pubblicato un’emoticon sui social.

Quello che veniva dato per un incontro per programmare il futuro del club si è trasformato in un congedo. Ieri mattina Gerry Cardinale ha di fatto licenziato Paolo Maldini, che assieme a Frederic Massara lascerà il Milan.

Il numero 1 di RedBird Capital Partners non è felice dell’operato dell’ultima stagione e, in generale, ci sono stati motivi di frizione tra le parti. Evidentemente, Cardinale ha ravvisato che non c’erano più le condizioni per continuare a condividere un progetto comune. Ha preso la decisione di non confermare la leggenda rossonera e adesso sarà interessante vedere come andrà avanti il Milan.

Come ha reagito la squadra al licenziamento di Maldini e Massara?

Il quotidiano La Repubblica scrive che la squadra non ha preso bene la notizia della cacciata di Maldini e Massara. Ci sono giocatori molto legati a Paolo che sono contrariati per la scelta fatta dalla proprietà. Basti pensare a Theo Hernandez, che arrivò al Milan dopo una chiacchierata con lui nonostante ci fosse l’accordo per il suo trasferimento al Bayer Leverkusen. Tra i due c’è un rapporto speciale.

E cosa dire di Rafael Leao? Il portoghese ha recentemente rinnovato il contratto con il club rossonero e ha anche speso parole positive per Maldini, una figura molto importante per lui e per tutto il gruppo. Ieri sera, quando trapelavano conferme sull’addio di Paolo e di Massara, ha anche pubblicato un’emoticon pensierosa/dubbiosa eloquente sul suo profilo ufficiale Twitter.

Cosa succederà se dovessero arrivare offerte importanti per Hernandez e Leao? Attenzione anche a Mike Maignan, per il quale doveva essere intavolata una trattativa per il rinnovo del contratto. Va in scadenza a giugno 2026, quindi il tempo per trovare un accordo c’è, però bisogna vedere se il nuovo corso rossonero lo convincerà o se valuterà eventuali proposte. Ieri è trapelata l’esistenza di un’offerta da 60 milioni di euro del Chelsea.

Cardinale e chi subentrerà a Maldini e Massara (si parla di soluzione interna con Geoffrey Moncada promosso) dovranno convincere i migliori giocatori della squadra della bontà del progetto. Vedremo cosa succederà.