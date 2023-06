Gundogan, futuro da definire: l’agente esce allo scoperto

Dopo il recente accostamento di Gundogan al Milan, ha parlato oggi l’agente del giocatore in persona. Le sue parole aprono uno spiraglio?

La bomba di mercato degli ultimi giorni è stata quella riportante di un Milan in trattativa con gli agenti di Ilkay Gundogan. La notizia è stata lanciata da Il Corriere dello Sport, e ha infiammato gli animi di tutti i tifosi rossoneri. Nello specifico, il quotidiano ha affermato di una trattativa in stato avanzato, con Paolo Maldini e Frederic Massara in attesa di una risposta da parte del giocatore tedesco. E’ risaputo che il suo contratto col Manchester City è in scadenza a fine mese, e il Milan, secondo il Corriere, sarebbe uno dei club che in pole.

La bomba di mercato sembra surreale, dato che (forse inutile sottolinearlo) è davvero complicato immaginare il fuoriclasse in rossonero. Il motivo è semplice e fa capo agli aspetti economici. Il centrocampista tedesco guadagna quasi 5 milioni di euro a Manchester, e per il suo prossimo contratto è pronto a chiedere un’ingente cifra.

Somme totalmente spropositate per un club che come il Milan sta attentissimo alla sua sostenibilità e mantiene un tetto stipendi ben delineato. Quello fatto per Leao è uno sforzo economico esclusivo ed eccezionale. Intanto, però, sono arrivate le parole dell’agente e zio di Gundogan a confondere ancor più le idee e rendere incerta la situazione del giocatore tedesco.

Calciomercato Milan, Gundogan: parla l’agente

Inutile dire quanto Ilkay Gundogan potrebbe rappresentare un rinforzo di lusso per il Milan di Stefano Pioli. Centrocampista o trequartista, vanta delle doti e caratteristiche uniche, che lo hanno reso negli anni uno dei calciatori più intelligenti e talentosi in circolazione. Come accennato, però, la voce di mercato appare come irrealizzabile. Non sono infatti arrivate conferme. C’è da sottolineare il pressing del Barcellona sul tedesco. Per molti, è proprio in Spagna, in blaugrana, il futuro di Gundogan.

Laporta sembra pronto a garantire l’ingaggio e le commissioni desiderate. Ma nelle scorse ore si è diffusa anche la voce di un possibile rinnovo di Ilkay con il Manchester City, desideroso di mantenere in rosa il top player accontentandolo nelle sue pretese. Notizia reale? Assolutamente no. E a darne comunicazione è l’agente e zio di Gundogan in persona. Ilhan è stato contattato da Fabrizio Romano, e ha negato qualsiasi contatto coi Citizens. Il futuro del tedesco è ancora tutto da decidere.

Speranze per il Milan? Di seguito le parole del procuratore: “Non è stato concordato nulla con il City o con qualsiasi altro club. I rapporti recenti NON sono veri. Ilkay è concentrato solo sulla finale di Champions League”.