Maldini lascia il Milan, è ufficiale: la nota del club

Paolo Maldini non è più un dirigente del Milan: poco fa è arrivato il comunicato ufficiale della separazione con lo storico capitano.

Finisce l’esperienza di Paolo Maldini come dirigente rossonero, mentre c’è ancora attesa per il destino del DS Frederic Massara. Non c’è stato modo di proseguire questa esperienza sotto l’attuale proprietà RedBird Capital Partners. L’incontro con Gerry Cardinale ha sancito l’addio.

Poco fa il Milan ha diramato il comunicato ufficiale inerente l’addio di Paolo Maldini, che dunque lascia l’incarico da direttore dell’area tecnica rossonera: “AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato”.

Dunque nel pomeriggio è giunta l’ufficialità. Una notizia già nell’aria da ieri sera, quando si era cominciato a vociferare di una rottura tra Maldini ed il patron Gerry Cardinale, in seguito ai dialoghi non proficui sul mercato e sul progetto rossonero.

Non si parla invece di Ricky Massara. Si era detto che anche il direttore sportivo rossonero potesse seguire Maldini nell’addio al club, ma per il momento la proprietà del Milan non si è ancora espressa sull’ex Roma. Non è da escludere che Massara possa restare a prescindere da Maldini, lavorando al mercato al fianco dell’a.d. Furlani e del talent scout Moncada.