Milan, colpo dal Chelsea: contatti in corso

Bomba di mercato sul Milan. La nuova dirigenza ha allacciato i contatti col club inglese per l’esterno destro. Un nome di spicco

Il licenziamento di Paolo Maldini ha lasciato una grande ferita aperta. Nessuno si sarebbe aspettato un tale esito dopo la fine della stagione, con tale decisione che ha profondamente deluso la tifoseria e senza dubbio anche i giocatori. Si attende a breve anche l’addio al Milan di Frederic Massara, braccio destro da quattro anni di Maldini. Si chiude un’era praticamente, con la nuova dirigenza che dovrebbe essere retta da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, e con la grande partecipazione di Stefano Pioli.

Cosa bisognerà aspettarsi e soprattutto come sarà il mercato? Le recenti voci dopo il licenziamento di Maldini hanno fatto intendere che i piani della campagna acquisti cambieranno sicuramente, anche se Daichi Kamada, pronosticato ad essere il primo acquisto del club, rimane un obiettivo concreto. Il giapponese ha infatti convinto anche Pioli e Moncada, e il suo approdo a Milanello rimane dunque ipotesi altamente probabile.

Differenti i discorsi per l’attaccante, ad esempio. Marko Arnautovic è infatti una pista totalmente abbandonata. Pare che il nuovo obiettivo per l’attacco sia ora Marcus Thuram, un possibile colpo a parametro zero dalla Bundesliga. Ma non soltanto. Nelle recenti ore, il Milan ha allacciato i contatti per un ulteriore profilo. Un nome di spicco. A darne notizia è l’accreditato Matteo Moretto.

Milan, nuovo obiettivo per la fascia destra: arriva dal Chelsea

La nuova dirigenza, secondo Matteo Moretto, ha messo nel mirino Christian Pulisic, l’esterno statunitense ormai esubero del Chelsea di Pochettino. Un nome sicuramente di blasone, e che infiammerà gli animi dei tifosi rossoneri. Pulisic è conosciuto dalla maggioranza come un talento sopraffino, purtroppo finito ai margini a Londra per la cattiva gestione tecnica del Chelsea. E’ in cerca di una nuova importante esperienza, e con contratto in scadenza nel 2024 il Milan ha fatto oggi i primi sondaggi.

Contatti allacciati dunque coi blues, coi quali sono stati invece interrotti quelli per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista era uno dei principali obiettivi di Maldini e Massara, ma dopo il licenziamento il profilo è stato accantonato. Non sono dunque collegati i dialoghi col Chelsea per Pulisic e Loftus. Importante sottolineare che il Milan ha liberi in rosa due slot per extracomunitari, ma Pulisic gode anche di passaporto croato oltre che americano. Non andrebbe dunque ad intaccare lo spazio per gli stranieri.

Potrebbe essere lui il grande colpo dell’estate, di questa nuova era rossonera? Si è parlato di recente dell’assoluta volontà del Milan di cedere Junior Messias, mai andato a genio alla nuova proprietà. Pulisic potrebbe rappresentare il salto di qualità nel ruolo di esterno destro.