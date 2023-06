Milan, il primo colpo della nuova dirigenza: “Può essere lui”

Le parole di Carlo Pellegatti, che si è espresso sul momento del Milan e soprattutto su quelli che saranno i piani dei rossoneri sul mercato.

Ore caldissime in casa Milan, di piena rivoluzione societaria. Paolo Maldini è ufficialmente fuori dal club, mentre per Ricky Massara manca soltanto il comunicato della proprietà.

Una decisione forse impopolare, che però segna uno stravolgimento voluto da Gerry Cardinale e da RedBird Capital. Il tutto quando sta per entrare nel vivo il mercato estivo, che vedrà sicuramente il Milan tra i protagonisti assoluti.

A commentare la situazione c’ha pensato Carlo Pellegati. Il noto giornalista e tifoso rossonero, intervenuto a TV Play, ha parlato di quelli che saranno i prossimi programmi del Milan. Società che ora punterà più sui calciatori di prospettiva e meno su giocatori di nome e di esperienza internazionale.

Queste le indicazioni di Pellegatti, che si è sbilanciato anche su un nome in particolare: “Sinceramente credo sia difficile che questa proprietà vada a prendere calciatori come Berardi o Arnautovic. Ma so con precisione che piace questo talento dell’Arsenal, Reiss Nelson, in scadenza di contratto. Una figura che il Milan sta esaminando. Verrà? Non lo so, ma è qualcosa di concreto. Lui è il primo nome di questa nuova dirigenza”.

Nelson, inglese classe ’99 che andrà in scadenza con l’Arsenal, è dunque un profilo che gli osservatori del Milan stanno valutando. L’esterno offensivo mancino rappresenta dunque il prototipo dell’acquisto ideale firmato RedBird. Giovane, tecnico, conveniente dal punto di vista economico.

Pellegatti sugli addii di Maldini e Massara

Ovviamente impossibile non chiedere su TV Play a Carlo Pellegatti un parere su quello che sta accadendo in società. Ovvero l’addio di Paolo Maldini e quello ormai prossimo di Ricky Massara. Il cronista, da milanista doc e d’esperienza, non si è fasciato la testa.

“Su Maldini sono stati molto ‘lineari’, o dovrei dire che hanno agito in modo secco, asciutto, senza troppa enfasi. I rapporti tra la proprietà e Paolo Maldini sono stati importanti in questi mesi, ma non c’è mai stata una sintonia perfetta. Mi dicono che gli americani non gradiscono quando i propri manager spiattellano insoddisfazione davanti alle telecamere. Più che i risultati non brillanti o l’acquisto flop di De Ketelaere questo è stato l’atteggiamento meno gradito dal club”.

Sul futuro di Massara, anche lui destinato all’addio: “Anche Massara dovrebbe essere fuori. Non mi dicono il motivo ma il comunicato era concentrato su Paolo Maldini. Ne faranno uno dei prossimi giorni riguardo Massara. Sarò colpa di un tecnicismo, ma anche lui salvo sorprese è fuori. Il comunicato uscirà tra un giorno o due”.