Sky – Milan, in sede era atteso l’agente di Loftus-Cheek: il retroscena

Il ribaltone dirigenziale in casa Milan provoca scosse anche al calciomercato del club: a rischio Kamada e Loftus-Cheek?

Chi poteva immaginare che Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero lasciato la società rossonera a fine stagione? Gerry Cardinale ha preso una decisione drastica, scegliendo di affidare il progetto alle mani di altre persone.

Secondo quanto emerso in queste ore, il calciomercato dovrebbe essere affidato all’attuale capo-scout Geoffrey Moncada e all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Nonostante qualcuno abbia ipotizzato il nome di Igli Tare, fresco di addio alla Lazio, sembra che il Milan vada verso una soluzione interna. In panchina sembra salda la posizione di Stefano Pioli, stimato da Cardinale.

Calciomercato Milan, trattative in standby

Cosa succederà adesso alle operazioni di mercato che Maldini e Massara avevano impostato? Gianluca Di Marzio a Sky Sport spiega che adesso sono inevitabilmente in sospeso, a partire da quella riguardante Daichi Kamada. I due dirigenti avevano bloccato il centrocampista offensivo giapponese, il cui contratto va in scadenza a fine giugno 2023.

Di Marzio rivela che ieri era atteso a Casa Milan l’agente di Ruben Loftus-Cheek, noto obiettivo di mercato di Maldini e Massara. Il centrocampista in uscita dal Chelsea era ritenuto un ideale innesto per la mediana di Pioli. Ma la decisione di Cardinale ha fatto saltare il summit che era in programma.

Un altro nome che il Milan aveva messo nel mirino è Marko Arnautovic, per il quale erano iniziati i contatti. L’esperto attaccante austriaco era considerato un’ottima terza scelta dietro a Olivier Giroud e a un’altra punta che Maldini e Massara avevano l’intenzione di prendere.

Vedremo se Kamada, Loftus-Cheek e Arnautovic saranno comunque destinati ad approdare a Milano o se il loro futuro sarà altrove. Sicuramente sorprenderebbe un po’ se il giapponese non dovesse vestire la maglia rossonera. Pioli stesso lo ha elogiato, ammettendo di conoscerlo molto bene e definendolo intelligente, caratteristica che lui cerca nei nuovi rinforzi.

Certamente era difficile ipotizzare questo scenario ieri sera, ma è successo. Ora bisogna farci i conti e non rimane che attendere per comprendere cosa riserverà il futuro al Milan.