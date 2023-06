Yacine Adli si schiera con Maldini: il post non lascia spazio ad interpretazioni (FOTO)

Il centrocampista francese posta una storia molto eloquente sul proprio account Instagram: rimane dalla parte del dirigente

L’addio di Paolo Maldini è stato uno scossone davvero inaspettato in casa Milan. Il tutto si è consumato nelle ultime ore, a seguito di un incontro fra il direttore tecnico dei rossoneri e il proprietario Gerry Cardinale.

Alla base dell’allontanamento delle forti ed evidenti divergenze sui piani e le strategie per il futuro del club. Già un anno fa Maldini aveva rinnovato proprio all’ultimo il contratto, ma con la nuova priorità non c’è mai stata piena sintonia nelle idee. La bandiera del Diavolo è destinata quindi a farsi da parte, su scelta proprio della società e non per dimissioni, per un Milan che si muoverà quindi in maniera molto diversa adesso.

I tifosi non hanno di certo preso bene questa scelta e non sono d’accordo sulla decisione di mandare via il dirigente che ha riportato il Milan a vincere lo scudetto e contribuito a una crescita oggettiva negli ultimi anni. Tuttavia, Cardinale non ha evidentemente approvato il lavoro svolto nell’ultima estate di mercato e i tanti acquisti che non hanno fatto bene.

Il centrocampista prende le parti del dirigente su Instagram

Un mercato sbagliato, molto probabilmente, alla base dell’addio. Tanti giocatori che sono arrivati e non hanno dato un contributo importante alla causa. Tra questi c’è stato sicuramente Yacine Adli, il centrocampista francese preso due anni fa dal Bordeaux e lasciato in prestito in Ligue 1, prima dell’approdo a Milanello la scorsa estate.

Adli ha certamente deluso e non è riuscito a trovare spazio nelle rotazioni effettuate da Stefano Pioli. Il centrocampista classe 2000 ha però stupito tutti con una storia sul proprio account Instagram, nella quale si vede Maldini fotografato con il premio di miglior manager dell’anno. Una presa di posizione netta da parte del 22enne, che si schiera apertamente dalla parte del dirigente. A questo punto è davvero curioso capire quale sarà il suo futuro, anche se tutto fa pensare che sarà lontano dal Milan.