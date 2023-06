Bennacer, l’omaggio a Maldini e Massara: “Continuerete ad ispirarci” (FOTO)

Anche Ismael Bennacer ha dato il suo affettuoso saluto a Paolo Maldini e Frederic Massara dopo il licenziamento. Parole al miele quelle dell’algerino

Sono giornate di tristezza e saluti quelle che stanno caratterizzando il mondo Milan. A colpire enormemente sono i tanti post social dei giocatori rossoneri. Man mano, ogni componente della squadra di Pioli che ha avuto l’onore di conosce e lavorare con Paolo Maldini e Frederic Massara sta dando il suo affettuoso e solidale saluto. Emozionanti sono stati ad esempio i post di Theo Hernandez e Rafael Leao, con il primo che si è addirittura augurato di ritrovarsi presto a lavorare col suo mito di sempre, Paolo Maldini.

Insomma, riconoscenza e gratitudine verso due figure che hanno fatto il Milan degli ultimi anni. Lo hanno riportato alla rinascita grazie alla passione, alla condivisione e all’unità d’intenti che ha contraddistinto il club rossonero. Sino a qualche tempo fa, questi puri e sani valori facevano invidia a qualsiasi altra società. Oggi, purtroppo, le strade si sono divise. Si spera arriveranno presto le dovute spiegazioni. Nel frattempo, non rimane che cullarsi in questa strana sensazione di amarezza e tristezza, rendendo onore al lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Oggi, dopo l’arrivo del comunicato ufficiale sul licenziamento di Massara, sono arrivati i saluti anche da parte di Ismael Bennacer. Il mediano algerino ha utilizzato parole al miele per onorare l’ex duo dirigenziale.

Ismael Bennacer rappresenta uno dei colpi di mercato più azzeccati dell’era Maldini-Massara. Acquistato nel 2019 dall’Empoli insieme al compagno Krunic, si è dimostrato negli anni un centrocampista di enorme calibro. E’ diventato il fulcro della mediana di Pioli, prima al fianco di Kessie, poi di Tonali. Il Milan ha speso poco più di 17 milioni di euro per strapparlo all’Empoli, un investimento che dimostra l’enorme convinzione di Maldini e Massara di puntare su di lui.

Oggi, a seguito dell’addio di Paolo e Frederic al Milan, Bennacer è tornato proprio al 2019 per rendere onore alla fiducia che Maldini e Massara hanno riposto in lui negli anni, permettendogli di crescere e diventare uno dei centrocampisti più affermati d’Europa. Di seguito le parole del suo post Twitter:

Paolo, Ricky, Voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per l’AC Milan e per me. Grazie per la fiducia che mi avete dimostrato nel 2019, aprendomi le porte di questo grande club che è il Milan. Mi avete aiutato a crescere, a svilupparmi. La vostra passione, disciplina e dedizione per il club ci hanno ispirato e continueranno a farlo, ogni giorno. Vi auguro il meglio per il futuro.