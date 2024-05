Idee chiare per il Milan: tris di acquisti

Acquisti e cessioni, la strategia del Milan per il prossimo calciomercato è piuttosto chiara. Le possibili operazioni

Il Milan, al momento, è impegnatissimo nella ricerca del nuovo allenatore, quello che siederà in panchina al posto di Stefano Pioli a partire da giugno. Al momento, tutte le strade portano a Sergio Conceicao del Porto, anche se il Milan non si preclude la possibilità di valutare altri interessanti profili, fra cui Paulo Fonseca e Mark van Bommel. Ogni giorno, un nuovo nome viene accostato al club rossonero e non è ancora chiaro chi è il vero obiettivo. Dal prossimo allenatore, è scontato, dipenderà molto del prossimo mercato estivo.

Dalle idee, dalla filosofia, dal modulo di gioco del nuovo tecnico, la dirigenza milanista capirà come muoversi sul fronte acquisti. Una cosa appare però scontata. Ogni reparto della rosa ha bisogno di innesti e ciò è una tesi di cui si è abbastanza sicuri da tempo. Un nuovo attaccante è il principale obiettivo di mercato del Milan, che sa quanto sarà importante sostituire Olivier Giroud. Serve un nuovo 9 titolare, con il francese ormai diretto negli Stati Uniti, al Los Angeles FC.

Ma non soltanto un centravanti. Le ultime sugli acquisti del Milan in estate le riporta come di consueto Peppe Di Stefano di Sky Sport. Il giornalista ha elencato quelli che saranno i colpi in entrata.

Acquisti e cessioni: la possibile strategia

Secondo le recenti indiscrezioni, il Milan potrebbe salutare qualche suo big in estate, come accaduto nella scorsa con Sandro Tonali. Si parla di Theo Hernandez, Mike Maignan e Ismael Bennacer come indiziati principali alla partenza. Realtà o semplici rumors? La verità di Sky Sport è che non è detto che il Milan venderà sul mercato, la cosa che sembra certa, invece, è che farà tre acquisti. Si è espresso così il giornalista Peppe Di Stefano in merito.

“Sul mercato serviranno tre pilastri, al netto di cessioni, ma se ci saranno: un difensore centrale, un centrocampista centrale di spessore e qualità e un attaccante che credo sarà il colpo principe”. Nomi? Al momento, è più facile conoscere gli obiettivi del Milan per l’attacco. Zirkzee e Sesko i favoriti, con il secondo, lo sloveno, che ha guadagnato parecchie posizioni di recente. Quanto al centrocampo e alla difesa, bisognerà attendere per scoprire i reali obiettivi del Diavolo.

Buongiorno è sicuramente un profilo della difesa che piace molto al Milan, ma costa tanto. Quanto al centrocampo, sono stati fatti diversi nomi che ancora non hanno trovato concrete conferme. Staremo a vedere.