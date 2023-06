Furlani spiega l’addio a Maldini: “Nuovo assetto per continuare a crescere”

Arrivano le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani, in merito al futuro della squadra dopo la separazione da Maldini e Massara

Il Milan è pronto a ripartire senza Paolo Maldini e Frederic Massara. In casa rossonera sta per iniziare davvero una nuova era, guidata, di fatto da Giorgio Furlani.

L’Amministratore Delegato, protagonista con la trattativa che ha portato al rinnovo di Rafael Leão, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto della situazione.

Sono così arrivati i ringraziamenti per Maldini e Massara, che hanno contribuito alla conquista dello Scudetto: “Per prima cosa voglio esprimere la gratitudine di tutti i collaboratori del Milan per il loro rilevante contributo al Club in questi anni. Paolo è stato fra più grandi giocatori di sempre e come dirigente, insieme a Ricky, ha giocato un ruolo importante per conseguire il nostro 19° scudetto. Ci dispiace vederli andare via“.

Poi Furlani cerca di spiegare il perché di questa separazione e prova a tranquillizzare i tifosi guardando al futuro ancor più con ottimismo: “Nel nostro club analizziamo costantemente le strategie e i modelli più idonei per garantire che il Milan possa continuare a progredire dentro e fuori dal campo, per competere con le squadre leader d’Europa. Il primo fondamentale elemento, lo ripeto sempre è, e rimarrà, il calcio. Proprio con questo obiettivo abbiamo deciso un riassetto organizzativo che porta alla creazione di un gruppo di lavoro per la parte tecnico/sportiva“.

Ancora più forti

L’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara è doloroso e i calciatori, come i tifosi, stanno mostrando tutte le loro perplessità. Ma è chiamato a ripartire e ad essere ancora più grande.

Giorgio Furlani ci crede: “La nostra ambizione non è cambiata, anzi si è fortificata: essere competitivi ai vertici del calcio europeo. Siamo sulla buona strada, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Mi auguro che i nostri meravigliosi tifosi possano mantenere intatto e costante il supporto al club, e personalmente spero di poter interagire presto con i nostri fan, in modo che possano comprendere la nostra strategia, per continuare insieme a vedere crescere il Milan“.