Affare italiano: la pista azzurra per il Milan

Il possibile colpo italiano del Milan: i rossoneri sondano il mercato alla ricerca dei profili giusti per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli

Thuram, Kamada, Tielemans, N’Dicka e Pulisic. Sono alcuni dei nomi accostati al Milan in queste ultime ore di calciomercato, tutti calciatori che militano lontano dal campionato italiano.

Di italiani accostati al club rossonero non sembra esserci più traccia. Nei giorni scorsi erano tornati di moda i nomi di Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi, entrambi scomparsi dai radar del Diavolo.

Avere i rosa calciatori nati nel nostro paese, però, è fondamentale per il discorso legato alle liste: servono otto giocatori cresciuti in Italia, almeno quattro di questi in rossonero. La situazione in Casa Milan negli ultimi anni non è mai stata di abbondanza e avere nuovi azzurri in rosa farebbe certamente comodo.

Se dovesse arrivare davvero N’Dicka, il Milan potrebbe ritener risolto il problema anche del vice Theo Hernandez, rinunciando di fatto ad un possibile acquisto italiano sulla fascia.

La partenza di Ballo-Toure è davvero data per scontata e nell’ultimo periodo al Milan sono stati accostati diversi profili: il più interessante, ma allo stesso il più caro, era sicuramente Parisi dell’Empoli, ma non era l’unico. I rossoneri, infatti, hanno sondato il terreno anche per Valeri della Cremonese, Augello della Sampdoria e Gallo del Lecce.

Unico in corsa

Ricordando che il Milan ha già chiuso per un giocatore italiano, mettendo le mani su Sportiello, che andrà a ricoprire il ruolo di vice Mike Maignan, ad oggi l’unica pista azzurra percorribile porta dritti ad Empoli.

Anche con il nuovo corso il profilo di Tommaso Baldanzi continua ad essere nel mirino dei rossonero. Il fantasista azzurro, che si sta mettendo in mostra al Mondiale Under 20, dove l’Italia si giocherà la finale contro l’Uruguay, è reduce da un buon campionato con quattro reti. Le qualità del trequartista piacciono parecchio soprattutto a Stefano Pioli.

Nei giorni scorsi, il suo agente ha fatto visita alla dirigenza per fare il punto della situazione dei suoi assistiti e appare complicato che non si sia parlato anche di lui. Baldanzi è sul taccuino di diverse squadre, come la Juventus, la Fiorentina e il Napoli.