Calciomercato Milan, il fantasista con lo sconto: sarà l’uomo immagine per RedBird

Il Milan sta seriamente pensando a questo calciatore, trequartista di grande caratura internazionale, voluto fortemente dalla proprietà.

I progetti e le strategie del Milan vanno verso un cambiamento importante. Non è un caso se Paolo Maldini e Ricky Massara siano stati allontanati dai rispettivi incarichi dopo neanche un anno di gestione RedBird.

La nuova proprietà vuole formare un Milan in stile americano, dunque un club dove non sia soltanto un manager a comandare l’area tecnico-sportiva. Bensì una struttura che agisca come un team di lavoro unito, con più responsabilità al “coach” e un utilizzo sempre più centrale della tecnologia e degli algoritmi per costruire la squadra.

Gerry Cardinale però sente molto forti le proprie radici made in USA. Per questo motivo sta pensando di investire in maniera pesante su un calciatore che rappresenti il modello statunitense. Un fantasista che fa parte della Nazionale a stelle e strisce e che farebbe molto comodo al Milan della prossima stagione.

Cardinale vuole Pulisic: la stella americana arriva con lo sconto

Il nome, che scrive anche la Gazzetta dello Sport di oggi, è quello di Christian Pulisic. Fantasista statunitense classe ’98, in forza al Chelsea dove però non sembra destinato a restare a lungo. Il calciatore in questione è tra coloro che dovrebbero lasciare Stamford Bridge nell’opera di repulisti generale voluta dal club.

Il gioiello nato in Pennsylvania è il profilo giusto secondo Cardinale su cui investire. Sia perché un calciatore come Pulisic serve da matti al Milan, come sostituto dell’ormai partente Brahim Diaz. Sia perché le sue origini americane lo renderebbero l’uomo immagine del brand Milan oltreoceano, soprattutto in vista della tournée estiva negli USA organizzata a luglio prossimo.

Un’operazione doppia, sia commerciale che tecnica per il Milan di mister Pioli. Al quale senza dubbio farebbe comodo un elemento tecnico e giovane come Pulisic. Nel 4-2-3-1 rossonero il talento del Chelsea potrebbe giocare sia dietro alla prima punta, sia partire largo a destra come faceva lo stesso Brahim lo scorso anno.

Inoltre la Gazzetta sottolinea come Pulisic possa arrivare anche a prezzo di favore. Il Chelsea in questo momento lo valuta intorno ai 25-30 milioni di euro, ma il suo contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe abbassare ulteriormente i costi. Dunque il Milan di RedBird è al lavoro per ingaggiare il futuro uomo simbolo del club, senza spendere una fortuna. L’unico cruccio è rappresentato dai 5 milioni netti che percepisce Pulisic a Londra.