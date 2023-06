Colpo a zero: corsa contro il tempo

Il Milan prova a superare la concorrenza per alcuni calciatori che appaiono vicini ad altre squadre. Ecco il punto della situazione in casa rossonera

Il mondo Milan è ancora chiaramente sconvolto da quanto successo in questi giorni. L’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara è troppo fresco per poter pensare al futuro con ottimismo.

Calciatori e tifosi sono scioccati e inevitabilmente servirà del tempo per far chiarezza. Ma la proprietà è chiamata a dare segnali forti immediatamente e il mercato non può che essere la miglior medicina per far tornare il sorriso a tutti.

In questi giorni Furlani e Moncada stanno lavorando intensamente per mettersi in carreggiata. L’affare più vicino alla conclusione è certamente quello legato a Kamada, ma problemi burocratici legati agli agenti hanno stoppato le trattative e il Diavolo sta riflettendo se occupare lo slot di extracomunitario con altri elementi.

Nel frattempo sono emersi nuovi profili che piacciono al Milan, molti di questi sono affari a zero. I rossoneri hanno messo gli occhi su calciatori, che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Dei veri propri affari, sui quali però, come è ovvio, ci sono anche altre squadre. Il Milan parte in svantaggio nella corsa a diversi elementi, ma ha voglia di fare un tentativo, per cercare di beffare la concorrenza.

Rischio beffa

Così il Milan sta provando a mettere le mani su N’Dicka, sul quale c’è da tempo la Roma. I giallorossi hanno di fatto raggiunto un accordo con l’entourage del difensore, ma finché non ci sono le firme, il Diavolo proverà a portarlo a Milano.

Discorso simile è quello legato a Tielemans. Il belga lascerà la Premier League dopo l’avventura al Leicester ed è ad un passo dall’accasarsi al Galatasaray, ma il Milan ha allacciato contatti con il entourage per fare un tentativo.

Un altro possibile colpo a zero potrebbe essere quello di Marcus Thuram. Nonostante la sua passione per i colori rossoneri, confessata non molto tempo fa, la sua preferenza è il Psg. Se i francesi però non dovessero affondare il colpo, il Milan potrebbe davvero riuscire a mettere le mani sul forte attaccante della Nazionale. Sul tavolo, dunque, tre sfide complicate, che i rossoneri vogliono provare a vincere, per partire col piede giusto sul mercato.