Colpo a zero: ufficiale, Keita ha firmato

Il centrocampista guineano, classe 1995, Naby Keita, che ha lasciato il Liverpool, dopo la scadenza del contratto, ha già trovato squadra. E’ arrivato il comunicato ufficiale

Naby Keïta ha firmato il suo contratto con la nuova squadra. Ora è ufficiale: l’annuncio è arrivato attraverso i canali del club.

Non ci sono più dubbi, il centrocampista che per diversi mesi è stato accostato al Milan, giocherà ancora in Germania. L’ex Lipsia, dopo la lunga esperienza al Liverpool, fatta di alti e bassi, per via dei tanti infortuni, ha deciso di legarsi al Werder Brema.

Le prime dichiarazioni di Keita

Sono arrivate le prime dichiarazioni da giocatore biancoverde: “Non vedo l’ora di vedere il nuovo ruolo al Brema. Sono stato convinto dalle conversazioni con i responsabili, dall’ambiente e dall’idea di gioco del Werder.”

“L’allenatore – prosegue Keita -, mi ha fatto sentire davvero bene e mi ha mostrato che posso aiutare la squadra. Il Werder è un club speciale e conosco ancora il Weserstadion da quando ero al Lipsia. Il club e la sua filosofia mi piacciono, è la mossa giusta per me“.