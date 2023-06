Il Milan sfida l’Inter, derby per un esterno: occasione da 10 milioni

Duello tra Milan e Inter per un esterno offensivo che sembra costare piuttosto poco: può sbarcare in Serie A per 10 milioni di euro.

In questi giorni l’Inter è concentrata giustamente sulla finalissima di Champions League ad Istanbul, contro il Manchester City. Ma la società nerazzurra è pronta a gettarsi sul mercato estivo non appena archiviato questo appuntamento grandioso.

La squadra di Simone Inzaghi, pur provenendo da una stagione a dir poco esaltante nelle coppe, ha bisogno di qualche rinforzo. Proprio come i cugini del Milan, che non hanno avuto altrettante fortuna nell’ultimo anno e dunque saranno chiamati a fare bene in chiave calciomercato.

Non a caso in queste ore si torna a parlare dell’ennesimo scontro proprio sul mercato tra Milan e Inter. Un derby per un calciatore che è pronto a sbarcare in Italia, anche ad una cifra low-cost ed a condizioni decisamente vantaggiose.

Retrocesso con l’Hertha, è pronto per l’Italia: ecco Lukebakio

L’indiscrezione è arrivata dal giornalista belga Sacha Tavolieri, che su Twitter ha lanciato l’ultima idea che vede coinvolte ed accomunate le due squadre milanesi. Sia l’Inter che il Milan sarebbero sulle tracce dell’attaccante Dodi Lukebakio, anche lui di nazionalità belga.

Nato a Bruxelles, Lukebakio è un attaccante tuttofare classe ’97. In carriera ha infatti giocato sia da punta, vista la sua fisicità prorompente, sia da esterno offensivo. Ruolo quest’ultimo (in particolare sulla corsia destra) dove è letteralmente esploso con la maglia dell’Hertha Berlino in Germania.

Lukebakio è stato tra i pochissimi a salvarsi nella stagione decadente dell’Hertha, retrocesso dalla Bundesliga con un clamoroso 18° posto finale. Il belga ha comunque fatto il suo: 11 reti e quattro assist in 32 gare giocate in campionato. In pratica l’unico elemento della rosa berlinese a fare un upgrade e dimostrare tutte le sue qualità offensive.

L’Inter potrebbe puntare su questo duttile calciatore 25enne in caso di addio di Joaquin Correa, anche perché le caratteristiche dei due sono molto simili. Il Milan però è altrettanto interessato, nell’ambito della ricerca di un esterno destro d’attacco per il 4-2-3-1 di mister Pioli. Il derby può cominciare, anche a costi accessibili: si parla di 10 milioni di euro per il cartellino di Lukebakio.

Scadenza di contratto a giugno 2024, la volontà di cambiare aria dopo la retrocessione con l’Hertha. Tutti fattori che avvicinano Lukebakio all’Italia, in particolare a San Siro. Un elemento tra l’altro con già enorme esperienza alle spalle: il belga ha infatti indossato maglie importanti in Europa come quelle di Anderlecht (dove è cresciuto), Watford e Wolfsburg.