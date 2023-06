Milan, scippo alla Lazio: colpo a parametro zero

Il Milan potrebbe pescare un nuovo innesto della Lazio: si tratta di un giovane che può arrivare “gratis” da Roma.

Il progetto Milan da anni si basa soprattutto sui giovani talenti e continuerà ad essere così anche con il nuovo corso post-Maldini. Ora il capo-scout Geoffrey Moncada inciderà ancora di più nelle scelte sul calciomercato e potremmo vedere in rossonero qualche nome molto interessante.

Gerry Cardinale ha deciso di cambiare le cose nell’area tecnico-sportiva, passando a un’organizzazione più collegiale e meno accentrata. Come spiegato dal presidente Paolo Scaroni, adesso si lavora più in team e alle decisioni si arriva dopo un maggiore confronto interno. I tifosi sperano di vedere una campagna acquisti di buon livello, dato che la squadra va rinforzata in ogni reparto.

Calciomercato Milan, arriva un innesto dalla Lazio?

Nella lista di Moncada ci sono tanti nomi, alcuni pronti per giocare in Prima Squadra e altri che sono dei giovanissimi che possono arricchire la Primavera oppure essere mandati in prestito per crescere. È un abile osservatore di talenti e si avvarrà anche l’ausilio dei dati per scegliere su chi puntare per il futuro.

Secondo quanto rivelato da La Repubblica, uno dei profili nel mirino del Milan ci sarebbe anche Luka Romero. Il 18enne esterno gioca nella Lazio e ha un contratto in scadenza a fine giugno 2023. Solo un anno fa il club capitolino se lo era assicurato comprandolo dal Maiorca per circa 200 mila euro.

Nato in Messico, il ragazzo possiede passaporto argentino e spagnolo. In questa stagione ha giocato sia nella Primavera sia nella Prima Squadra della Lazio. Con la seconda ha collezionato 12 presenze e 1 gol.

Il Milan si era interessato a Romero già nel 2022, però poi fu la società biancoceleste ad avere la meglio. Vedremo se adesso Moncada proverà concretamente ad assicurarselo a parametro zero. Il giovane è stato recentemente protagonista nel Mondiale Under 20 con l’Argentina, eliminata agli Ottavi dalla Nigeria. Ha segnato 2 gol in 4 partite.

Il 27 maggio La Gazzetta dello Sport scriveva che Fali Ramadani, agente di Romero, ha chiesto alla Lazio 5 milioni di bonus alla firma per rinnovare il contratto. Claudio Lotito ha rifiutato, anche a costo di perdere gratis un ragazzo promettente. Vedremo chi se lo aggiudicherà. Il Milan ci pensa, però non mancano società spagnole e di altri campionati interessate.