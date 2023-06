Sky – Il Milan fa sul serio per l’esterno: “Contatti già avviati”

Il Milan ha mosso i primi passi per avvicinarsi ad un esterno d’attacco che, come caratteristiche, sarebbe un rinforzo ideale.

Una delle priorità del Milan in questa sessione di calciomercato estivo appena cominciata riguarda sicuramente le corsie esterne. Stefano Pioli da tempo vuole un attaccante laterale di spessore, una sorta di ‘gemello’ di Rafa Leao, ma sulla fascia destra.

Infatti in quel ruolo Junior Messias ha convinto soltanto parzialmente, meglio come prima alternativa che come titolare. Mentre Brahim Diaz, spesso schierato largo a destra, è destinato a lasciare Milanello e tornare definitivamente al Real Madrid. Motivo per cui il Diavolo ha intenzione di investire qualcosa per un giocatore con tali caratteristiche.

Gli osservatori e gli attuali uomini-mercato del Milan avrebbero dunque individuato alcuni profili ideali, esterni d’attacco abili a giocare nel 4-2-3-1 di mister Pioli partendo larghi sulla destra. Uno di questi, secondo la redazione di Sky Sport, sarebbe il nigeriano Samuel Chukwueze, stella del Villarreal e prossimo obiettivo rossonero.

Scadenza 2024 per Chukwueze: il Milan ci prova

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato ieri in tarda serata la bomba. Il Milan ha avviato i contatti per arrivare al cartellino di Chukweze. Si tratta di un esterno d’attacco di piede mancino, che ama giocare sulla corsia di destra e scatenarsi sul suo piede preferito rientrando dentro al campo.

Classe ’99, viene da una buona stagione in Liga spagnola con sei reti e cinque assisti in 37 partite. Non propriamente un bomber, ma calciatore adatto alla manovra e con qualità di base davvero interessanti. Secondo Sky l’interesse del Milan è molto forte per uno dei migliori esterni del calcio iberico. Anche se per ora il Villarreal lo valuta cifre piuttosto elevate.

Il Milan potrebbe fare leva sulla scadenza di contratto a giugno 2024 di Chukweze, che dunque senza un rinnovo lascerebbe tra un anno i Sottomarini Gialli a parametro zero. Condizione che dunque favorirebbe l’assalto milanista per un giocatore che evidentemente viene considerato tra gli obiettivi più concreti.

Nato in Nigeria 24 anni fa, Samuel Chukwueze è stato scoperto nel 2017 dai talent scout del Villarreal che lo hanno subito portato in Spagna e fatto crescere nella cantera della formazione levantina. Da ragazzino è stato persino campione del mondo Under-17 con la nazionale africana. Un biglietto da visita importante per questo attaccante mancino, pronto a fare il salto di qualità, magari nel campionato italiano.