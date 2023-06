Sky – Maldini, Massara e Pioli: incontro a Forte dei Marmi

Maldini e Massara, freschi di addio al Milan, si sono visti in Toscana oggi: una prova che non esisteva tensione particolare tra le parti.

Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli sono stati tre grandi artefici della rinascita del Milan negli ultimi anni. Insieme hanno portato avanti un progetto che ha riportato la squadra prima in Champions League e poi rivincere lo Scudetto. Traguardi che mancavano da tempo, così come la semifinale di Champions raggiunta in questa stagione.

I tre hanno sempre avuto un buon rapporto, anche se ovviamente non sono mancati i momenti di confronto nei quali sono emerse idee differenti. Dinamiche normalissime in qualsiasi ambiente di lavoro, anche se nel mondo del calcio qualcuno a volte si scandalizza quando due persone hanno una divergenza.

Maldini e Massara a pranzo con Pioli dopo l’addio al Milan

In ogni caso, Maldini e Massara non fanno più parte del Milan e non pochi hanno detto che c’era un rapporto un po’ logoro con Pioli. In particolare, tra Paolo e l’allenatore negli ultimi periodi le relazioni sarebbero state meno idilliache che in passato. Qualcuno ha scritto che l’ex direttore tecnico voleva l’esonero dopo la sconfitta a La Spezia, c’è chi ha scritto che c’era l’obiettivo di mettere Andrea Pirlo in panchina… Tanti rumors.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport fa sapere che oggi Maldini, Massara e Pioli hanno pranzato assieme a Forte di Marmi. È stata l’occasione per salutarsi e parlare, visto che i due dirigenti non avevano avuto modo di confrontarsi di persona con il tecnico dopo il loro addio al Milan. Questo incontro testimonia che i rapporti erano tutt’altro che rotti.