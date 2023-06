Brahim Diaz torna al Real Madrid, è UFFICIALE: l’annuncio

Il trequartista spagnolo saluta il Milan dopo un’esperienza di tre anni e fa rientro alla base: il comunicato dei Blancos

Ormai se lo aspettavano tutti perché da qualche giorno tutte le notizie andavano in quella direzione. Purtroppo il Milan si dovrà rassegnare a perdere Brahim Diaz perché il Real Madrid ha deciso di riportarlo a casa e dargli una grande opportunità.

Da diversi mesi si era capito che il Blancos avevano in mente di far rientrare alla base il trequartista, dopo ben tre anni in prestito. Carlo Ancelotti crede nel classe 1999 e lo ha rivoluto fortemente per puntare su di lui in vista di quella che sarà un rivoluzione dal prossimo anno. Il talento spagnolo farà parte quindi del nuovo progetto che punterà sui giovani, dopo gli addii di Karim Benzema e Marco Asensio.

Stefano Pioli dovrà quindi fare a meno di quello che era diventato un punto fermo nel suo Milan, sperando che dal mercato arriverà qualcuno in grado di rimpiazzarlo al meglio, e in questo senso ci si aspetta l’arrivo di Kamada. Il giocatore ha svolto un grandissimo percorso di crescita con la maglia del Diavolo, collezionando 124 presenze e diventando pian piano un giocatore imprescindibile. Con il Milan ha raggiunto obiettivi importanti come lo scudetto e le semifinale di Champions League.

Il comunicato del club spagnolo

Il ritorno a Bernabéu per Brahim Diaz ora è ufficiale perché è arrivato il comunicato del club spagnolo a certificare il tutto. Il club ha annunciato che martedì 13 giugno alle 12:00 nel Real Madrid City si svolgerà la cerimonia di presentazione del giocatore. Il 24enne rientra ai Galcticos fino al 30 giugno del 2027.