Milan, sfumato Tielemans: accordo ufficiale

Sfuma il colpaccio a centrocampo per il Milan. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con il club inglese. Battuta ogni concorrenza

Il nuovo Milan ha cominciato a programmare il mercato estivo ponendo l’attenzione su diversi profili di grande qualità. Dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, la nuova dirigenza non ha perso tempo ad allacciare contatti con club e agenti per avviare trattative o sondare piste. Al momento, la maggioranza dell’attenzione di Furlani e Moncada si è concentrata su potenziali colpi a parametro zero.

Evan Ndicka per la difesa, Marcus Thuram per l’attacco, Youri Tielemans per il centrocampo: sono principalmente questi i profili su cui la nuova dirigenza stava lavorando. L’idea del Milan è quella di rinforzare ogni reparto della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Per i tre profili sopracitati, non sarà però semplice trovare un accordo. Il motivo è semplice e fa capo alla folta e forte concorrenza. Se Ndicka è ormai ad un passo dalla Roma e su Thuram è in agguato il Paris Saint Germain, per Tielemans il discorso si è già chiuso. Pochi minuti fa, un po’ a sorpresa, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club che lo ha acquistato a parametro zero.

Tielemans, futuro deciso

Youri Tielemans, centrocampista di 26 anni, è un profilo che piaceva parecchio a Geoffrey Moncada, il capo scout del Milan che ha acquisito maggiori poteri dopo l’addio di Maldini e Massara. Peccato, però, che il belga abbia raggiunto un accordo con l’Aston Villa. A riferirlo è il club inglese ufficialmente attraverso un comunicato sul proprio sito.

L’Aston Villa è lieta di annunciare che il club ha raggiunto un accordo per la firma di Youri Tielemans. Il nazionale belga diventerà ufficialmente un Villan il 1 luglio dopo la scadenza del suo contratto con il Leicester City.

I Villains hanno battuto una prepotente concorrenza, dato che soprattuto il Galatasaray aveva spinto negli ultimi giorni per Tielemans. Il Milan aveva fatto sapere del suo interesse al giocatore e ai suoi agenti, ma chiaramente la migliore offerta alla fine l’ha avanzata l’Aston Villa. Youri lascerà il retrocesso Leicester a fine giugno per unirsi alla sua nuova squadra. Rimarrà dunque a giocare in Premier League. Ricordiamo che il Milan aveva accantonato la trattativa per Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, vedendo in Tielemans un profilo più adatto sotto diversi punti di vista. Tutto fa pensare che adesso i piani di mercato dovranno essere rimodificati.