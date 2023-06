No del Milan: tutto bloccato, è un nuovo mercato

Fase interlocutoria del calciomercato, dove vecchi obiettivi sono in standby o sono stati del tutto accantonati. Ecco cosa sta succedendo

Un mese e il Milan tornerà a sudare a Milanello per preparare la nuova stagione. Fino a questo momento, anche se non è ancora ufficiale, l’unico volto nuovo è quello di Sportiello. L’arrivo del vice di Mike Maignan non può chiaramente bastare. Serve ben altro ad una squadra che si presenterà certamente senza diversi elementi. Non ci sarà chiaramente Ibrahimovic, ma Brahim Diaz, oltre che Vranckx e Dest.

Mancheranno poi Sandro Tonali e Charles De Ketelaere, che usufruiranno di qualche giorno in più di vacanze dopo l’avventura all’Europeo Under 21. Un’ultima assenza, poi, sarà quella di Ismael Bennacer, che difficilmente si rivedrà prima di dicembre. La priorità era, e lo sarebbe ancora, il centrocampista. Ne servirebbero addirittura due, oltre che il trequartista.

Ma ciò che era stato portando avanti da Paolo Maldini e Frederic Massara è sostanzialmente bloccato. Della trattativa su Kamada vi abbiamo spiegato come servono dei giorni per sistemare delle questioni burocratiche legate agli agenti, ma allo stesso tempo serve riallacciare i contatti col Milan, con il quale si era trovato l’accordo a tre milioni di euro netti a stagione, per chiudere l’affare. Al momento però è tutto in standby

Ma non è l’unico affare bloccato, anche quello relativo a Loftus-Cheek non decolla. Anzi quello per l’inglese rischia di naufragare definitivamente. Era il primo nome per Maldini e Massara, ora non c’è più nulla di scontato. Sono entrambi giocatori che piacciono a Pioli, ma, come detto, si stanno facendo altre valutazioni e il costo del giocatore del Chelsea non convince.

Nuova linea

Il Milan, ad esempio, sta provando a capire se ha delle possibilità di mettere le mani su Tielemans, sul quale sono avanti Galatasaray e Roma. Ma il rischio è che si perda ulteriore tempo, come sta accadendo con N’Dicka promesso sposo dei giallorossi.

Lo scorso anno il calciomercato rossonero è cominciato solo a luglio, mandando in fumo diversi affari come quelli relativi a Sven Botman e Renato Sanches. Ora si è tornati in pista a giugno e si sta provando a guadagnare terreno per poter decollare. Ci sono altri calciatori e idee che sono stati messi da parte e facciamo riferimento soprattutto a Marko Arnautovic. L’austriaco, capace di arrivare in doppia cifra nelle ultime due stagioni, era il prescelto per prendere il posto di Ibra, ma non convince Furlani e Moncada. Non rientrano nel progetto nemmeno Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo. Ora, come detto, si pensa a N’Dicka, Tielemans, ma anche a Pulisic e Chukwueze. Un nuovo mercato sta prendendo forma e inevitabilmente serve pazienza.