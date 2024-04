Il Milan sfida le big per il campione del mondo: clausola da 27 milioni

Intrigante idea per il Milan che segue questo calciatore di grande qualità e con tutto il futuro davanti a sé: spunta pure la clausola.

Manca ancora più di un mese al termine ufficiale della stagione di Serie A e all’inizio vero e proprio della sessione estiva di calciomercato. Non sembra difficile però già pronosticare i movimenti che farà il Milan durante l’estate, visto che le esigenze sembrano chiare.

A prescindere dall’allenatore che verrà al posto di Stefano Pioli, ormai prossimo all’addio, il club sa bene di dover ingaggiare almeno un attaccante di alto livello ed un difensore di prospettiva. Ma occhio anche a qualche innesto di qualità a centrocampo, dove troppo spesso sono mancati i ricambi giusti nella fase di impostazione e di inserimento.

Proprio il tal senso, il Milan potrebbe seriamente bussare alla porta di un centrocampista offensivo, campione del mondo in carica con la maglia dell’Argentina, che fa gola a mezza Europa. Un calciatore giovane che ancora non è sbocciato definitivamente, attendendo il grande salto nel calcio che conta, ovvero quello verso il vecchio continente.

La clausola rescissoria aiuta il Milan: ecco l’obiettivo per il centrocampo

Stiamo parlando di Thiago Almada, giovane centrocampista e trequartista argentino, già accostato al club rossonero nelle scorse settimane. Il classe 2001 compie proprio oggi 23 anni, l’età giusta per esplodere definitivamente nel calcio occidentale. Anche se questo talentuoso sudamericano scuola Velez gioca lontano dall’Europa, ovvero nella MLS statunitense con la maglia dell’Atlanta.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, in estate Thiago Almada è destinato a sbarcare in Europa anche grazie alla clausola rescissoria presente nel suo contratto e valida per i club esteri. Basteranno 27 milioni di euro per strappare il cartellino del talentuoso argentino. Il Milan in tal senso dovrà sfidare la concorrenza delle big europee ed anche di altri club italiani, come Napoli ed Atalanta, interessati al 23enne.

Ma che ruolo occupa realmente Almada? L’ex Velez nasce come centrocampista di qualità e di palleggio, anche se negli Stati Uniti è spesso schierato come trequartista puro nel 4-2-3-1 dell’Atlanta. Volendo l’argentino sa esporsi bene pure come esterno d’attacco, sia a destra che sulla corsia mancina. L’impressione è che nel Milan potrebbe diventare l’erede di Brahim Diaz, il 10 spagnolo che non è stato rimpiazzato dopo il suo ritorno a Madrid.

Il procuratore di Almada è Augustin Jimenez, che in passato ha già avuto contatti con il Milan per trattare (senza grandi riscontri in realtà) il futuro di altri suoi assistiti quali Angel Correa o Matias Zaracho. Ma chissà che il fantasista classe 2001 non possa diventare finalmente il primo colpo rossonero della sua scuderia.