Pioli chiama il bomber: attesa per la fumata bianca

La scelta sul bomber è stata fatta. Stefano Pioli ha alzato la cornetta per convincerlo: lunedì potrebbe arrivare la fumata bianca. Il punto della situazione

Caccia all’attaccante. Il Milan di Gerry Cardinale, che ha deciso di affidarsi al lavoro di Furlani e Moncada, per trovare un centravanti, si sta muovendo per trovare il profilo giusto. Impossibile fare affidamento solo ed esclusivamente ad Olivier Giroud. Il bomber francese ha bisogno di avere al suo fianco un calciatore capace di garantire la doppia cifra, ciò che non è riuscito a fare Divock Origi, fermatosi a sole due reti.

Molte piste – come vi abbiamo raccontato – sono state abbandonate, ma altre stanno prendendo piede. La più calda appare essere quella che porta a Marcus Thuram. Il giocatore francese è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ed è stato individuato come il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo del Diavolo. Al Borussia Moenchengladbach, ha fatto bene ed è pronto a spiccare il volo.

Negli ultimi mesi è stato cercato davvero da tutti: dalla Spagna all’Inghilterra, passando dalla Germania e dalla Francia, oltre che dall’Italia. Sì, perché i top team europei si sono messi sulle sue tracce, fiutando l’affare. Barcellona, Inter, Bayern Monaco e diverse squadre di Premier League hanno fiutato l’affare, ma ancora nessuno è arrivato alla fumata bianca. Prima dell’acquisto di Correa, i nerazzurri avevano chiuso per Thuram, ma un brutto infortunio bloccò tutto, portando Marotta a scegliere l’argentino per Simone Inzaghi.

Il Milan ci crede

Ora il figlio di Lilian potrebbe sbarcare sull’altra sponda del Naviglio. Come raccontato stamani da La Gazzetta dello Sport, è stato Stefano Pioli a chiamare l’attaccante per provarlo a convincerlo, spiegandogli il progetto e il ruolo centrale che potrebbe avere all’interno del Milan.

Come è noto, Thuram ha messo al primo posto il Psg, che di certo può offrire un contratto più ricco, ma prospettive e ruolo diversi.

Il Milan ci crede e già lunedì potrebbe conoscere la decisione dell’attaccante francese, che al momento è in ritiro con la Nazionale, insieme ad altri rossoneri, come Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Per il Diavolo è la prima scelta e in caso dovesse arrivare un no, ecco pronta l’alternativa, Gianluca Scamacca, che piace anche alla Roma e che potrebbe arrivare con la formula del prestito.