Caccia al parametro zero: i più cari in orbita Milan

Il Milan ha messo nel mirino i giocatori più cari che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Dopo Skriniar, troviamo i calciatori che piacciono al Diavolo

Tanto fumo e poco arrosto. I primi giorni di calciomercato, gestito dalla triade Furlani, Moncada e Pioli, sono stati frenetici, ma come era prevedibile non hanno portato a nulla di davvero concreto. D’altronde, sarebbe stato strano il contrario, ma è stata una settimana in cui tanti profili sono tornati in orbita Milan.

Sono soprattutto i giocatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno ad aver animato queste ore. Il Milan ha già però detto addio al primo obiettivo, quel Youri Tielemans, che ha deciso di accasarsi all’Aston Villa. Il tentativo del Diavolo non è servito a nulla e il rischio che accada lo stesso con Evan N’Dicka è molto alto. Il centrale, che ha salutato l‘Eintracht Francoforte, ha dato la sua parola alla Roma e da domani ogni giorno è buono per la fumata bianca.

Il Milan, poi, come vi stiamo raccontando da qualche giorno, ha deciso di provarci con forza con Marcus Thuram, ma con la concorrenza del Psg si fatica ad essere ottimisti. Il colpo a zero, che può più facilmente realizzarsi, è invece Daichi Kamada, che ha sposato il progetto rossonero, dicendo sì ad un contratto di tre milioni di euro netti a stagione per quattro anni. La trattativa è bloccata per via di alcuni problemi burocratici legati ai suoi agenti, ma il Milan lo ha in pugno.

La scelta del parametro zero

Quattro giocatori a parametro zero, dunque, nel mirino del club rossonero in questa prima fase di mercato. La linea di Furlani, Moncada e Pioli appare davvero chiara. Non sappiamo se tali elementi abbiano avuto l’approvazione da parte di algoritmi sofisticati o meno, ma gli elementi sopracitati hanno di certo qualcosa in comune, oltre ad essere in scadenza il prossimo 30 giugno: sono i giocatori con il valore di mercato più alto tra quelli che saranno presto senza contratto.

Nella tabella di Transfermarkt, dopo Milan Skriniar troviamo, infatti, Marcus Thuram ed Evan N’Dicka, con una valutazione di 32 milioni di euro. Alle loro spalle, con 30 milioni, Adrien Rabiot e Daichi Kamada, oltre che Tielemans, che però si è già accasato all’Aston Villa.

Se si scorre la tabella ci imbattiamo, poi, in altri giocatori, che in periodi diversi sono stati accostati al Milan, come Wilfried Zaha (27 milioni) o Marco Asensio (25 milioni) e Roberto Firmino (22 milioni). C’è anche Ilkay Gundogan, con una valutazione uguale a quella dello spagnolo. Ha un altro valore, più basso (12 milioni), ma potrebbe presto tornare di moda, come alternativa ai titolari Adama Traore, oltre che il 28enne Ellyes Skhiri (13 milioni).