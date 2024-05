Highlights Milan-Genoa, la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

Milan-Genoa, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato a San Siro domenica 5 maggio per la 35.a giornata di campionato

Tutto confermato nella formazione iniziale del Milan che torna ad affrontare il Genoa a San Siro due anni dopo l’ultimo confronto diretto, disputato nella stagione Scudetto. Contestazione dei tifosi che, in Curva Sud, espongono uno striscione di protesta senza esibire bandiere e altri vessilli.

Comincia male il match per i rossoneri. Al 4′, fallo ingenuo di Tomori su Vogliacco e calcio di rigore per il Genoa che Retegui trasforma, tornando al gol dopo un lungo periodo di digiuno. Il Milan stenta a entrare in partita. La scossa la dà Pulisic al 13′ con un tiro dall’interno dell’area di rigore che si infrange sul palo.

Mentre il Genoa arretra il baricentro, il Milan prova a incidere in avanti ma senza creare grandi occasioni dalle parti di Martinez. Al 25′, splendido assist di Giroud su Chukwueze, anticipato provvidenzialmente da Vasquez prima di ritrovarsi a tu per tu con il portiere.

Milan in pressione costante. Al 39′, splendida parata di Martinez su un colpo di testa di Hernandez, scaturito da un corner di Florenzi. Poco dopo, ci riprova Pulisic con un tiro da fuori area. Al 45′, ecco il meritato pareggio. L’azione nasce sulla destra con Chukwueze che imbecca Florenzi solo nell’area piccola. Colpo di testa da distanza ravvicinata e 1-1. Per il difensore rossonero, un ritorno al gol dopo due anni dall’ultimo realizzato nell’1-3 contro il Verona dell’8 maggio 2022.

Il secondo tempo

Il secondo tempo comincia come la prima frazione. Alla prima occasione, il Genoa colpisce e si riporta in vantaggio. Merito di gran colpo di testa di Ekuban che, su cross di Vogliacco, sovrasta Gabbia e batte imparabilmente Sportiello.

La reazione del Milan è immediata. Al 52′, Chukwueze segna il 2-2 ma il gol viene annullata per la posizione di fuorigioco del nigeriano. Troppo debole, invece, la conclusione di Hernandez al 64′, arrivata al termine della solita sgroppata. Un minuto dopo Pioli manda in campo Okafor per un inconcludente Leao che esce tra qualche fischio, avviandosi dritto verso gli spogliatoi.

Appena subentrato, Okafor serve subito un grande assist a Giroud che tenta di superare con un tocco sotto Martinez in uscita, fallendo però goffamente la conclusione. Dall’occasione sbagliata, all’uno-due micidiale del Milan è un attimo. Al 72′, Matteo Gabbia pareggia con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano tre minuti e Giroud, al 75′, batte Martinez con una pregevole volée su assist di Pulisic.

Gol Gabbia, assist Florenzipic.twitter.com/h9lRtX5NUr — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) May 5, 2024

Milan avanti 3-2 mentre la Curva Sud abbandona lo stadio, svuotando il settore. Sembra fatta per i rossoneri ma la beffa è servita all’87’. Sul cross di Thorsby, Sportiello manca l’uscita, rimpallo tra Tomori e Thiaw (da poco in campo) e autogol inevitabile per l’insperato 3-3 del Genoa.

Gol Giroud, assist Pulisicpic.twitter.com/cfLQZ8nJya — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) May 5, 2024

Nel finale, il Milan prova a riversarsi nell’area avversaria ma senza efficacia. Finisce con un pareggio deludente che rimette in bilico il secondo posto e rimanda la qualificazione matematica alla final four di Supercoppa Italiana.