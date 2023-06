Messias via dal Milan: può restare in Serie A

Il brasiliano non è incedibile e potrebbe lasciare Milanello dopo due stagioni: un club di Serie A ha già chiesto informazioni

C’è grande curiosità su come il Milan si muoverà in chiave mercato dopo l’addio di Paolo Maldini e di Rocky Massara. La società rossonera attuerà sicuramente dei cambiamenti nelle strategie, ma l’obiettivo di rinforzare la rosa con alternative di livello rimane quello.

Oltre a pensare ai profili da inserire per migliorare la squadra a disposizione di Stefano Pioli, ci sarà però anche da decidere diverse situazioni che riguardano i calciatore già presenti in rosa. Diversi elementi che infatti militano attualmente nelle fila del Diavolo, potrebbero fare le valigie e lasciare Milanello nel corso di questa estate. La dirigenza ha il compito di riuscire a monetizzare quanto possibile per alcuni di questi, per poter poi rinvestire dopo nei sostituti.

In tanti saluteranno perché è scaduto il contratto o perché non verrà rinnovato il prestito, come ad esempio Ibrahimovic, Sergino Dest e Bakayoko, e poi ci sono situazioni come quelle di Brahim Diaz, dove il Milan può fare poco. Ma c’è anche qualche giocatore che interessa ad altri club e da cui i rossoneri possono fare casa per finanziare il mercato in entrata. Uno di questi è Junior Messias.

Il Torino si informa per Junior Messias

Il Milan aveva acquistato l’esterno d’attacco due anni fa dal Crotone attraverso la formula del prestito oneroso, sborsando 2 milioni di euro e chiudendo l’affare. Dopo una prima stagione tutto sommato positiva Maldini aveva deciso di riscattare il brasiliano per circa 5,5 milioni.

In due anni con la maglia rossonera il 32enne ha collezionando 68 presenze complessive mettendo a segno 12 reti, due delle quali in Champions League. In queste due stagioni si è alternato sulla fascia destra nel 4-2-3-1 con il belga Alexis Saelemaekers, ma nel finale di stagione in quel ruolo è stato utilizzato anche Brahim Diaz, con l’avanzamento di Bennacer in zona centrale. Il classe ’91 non è un elemento imprescindibile e potrebbe anche salutare questa estate, considerando che il Milan in quel ruolo ha messo nel mirino Chukwueze del Villareal.

Per Messias intanto c’è il Torino che ha chiesto informazioni. A rivelare la notizia è l’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account Twitter. Il club granata è stato interessato al giocatore anche in passato e stavolta il suo arrivo potrebbe concretizzarsi, ma di certo il Milan vorrà un conguaglio per lasciarlo partire. Sta di fatto che Messias può definirsi sul mercato e le due società possono trovare un accordo.