Di Marzio: “Milan, avanti per Chukwueze” | E c’è un ritorno di fiamma

Novità fondamentali sul mercato del Milan da Gianluca Di Marzio. Avanti tutta per l’esterno del Villareal. Per il centrocampo rispunta un obiettivo

Il Milan è deciso a fare un gran mercato quest’estate. I nomi sul taccuino di Furlani e Moncada sono parecchi, e tutti di grande qualità. A scaldare l’animo dei tifosi rossoneri è stato maggiormente quello di Samuel Chukwueze, talentoso esterno d’attacco in forza al Villareal. L’indiscrezione è arrivata giorni da fa da Gianluca Di Marzio, che oggi ha fornito ulteriori novità e dettagli.

Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, il Milan non ha affatto cambiato obiettivo per la sua fascia destra, che sembra pronta a salutare Junior Messias. Il brasiliano è praticamente in vendita, e il club rossonero è pronto a sostituirlo con un profilo di maggiore spessore. Il prescelto, conferma Di Marzio oggi, è Samuel Chukwueze. Giorgio Furlani sta continuando a dialogare con il club spagnolo per comprendere i margini di fattibilità dell’affare.

Avanti tutta dunque per il nigeriano, al momento primo obiettivo del mercato rossonero. Per quanto riguarda l’attacco, Gianluca Di Marzio ha continuato facendo sapere che Marcus Thuram è un profilo che interessa parecchio al Milan. L’Amministratore Delegato rossonero non lo molla, e sta continuando a monitorare la sua situazione anche in base alle mosse del Paris Saint Germain. Ricordiamo infatti che sull’attaccante francese è fortissimo il club parigino, il quale potrebbe chiudere da un momento all’altro l’affare.

Il Milan è però fiducioso, consapevole di aver messo sul tavolo di Thuram un’offerta importante, con in primis il ruolo di titolare sul campo.

Ma attenzione, perché Gianluca di Marzio fornisce novità anche sul centrocampo del Milan per il mercato. C’è un ritorno di fiamma.

Milan, niente Tielemans: si torna al Chelsea

E’ di pochissimi istanti fa la notizia dell’accordo di Youri Tielemans con l’Aston Villa. Il club inglese lo ha anche comunicato in via ufficiale con una nota. Il centrocampista belga si trasferirà dunque a parametro zero ai Villains. Obiettivo sfumato dunque per il Milan, con Moncada che aveva messo il 26enne al primo posto della lista dei desideri per il centrocampo. L’attenzione, dunque, si è subito spostata su un altro profilo, stavolta del Chelsea. Non si tratta di Ruben Loftus-Cheek. La trattativa per l’inglese sembra ormai accantonata.

Nelle ultime ore, secondo di Marzio, il Milan sta ripensando a Chukwuemeka, il giovanissimo e talentoso centrocampista che mesi fa era stato seguito da Maldini e Massara. L’ex duo dirigenziale era in forte pressing sul classe 2003, salvo poi questo essere ceduto dall’Aston Villa al Chelsea per 18 milioni di euro. Chukwuemeka non ha trovato lo spazio sperato a Londra, e inevitabilmente potrebbe partire quest’estate. Giorgio Furlani sta pensando alla formula del prestito, un compromesso che potrebbe andar bene al Chelsea, interessato a far crescere e prosperare il suo giovane altrove; per poi, chissà, riaccoglierlo.