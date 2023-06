Milan, la lista si allunga: vanno via tutti 

Il Milan è pronto a cambiare volto nelle prossime settimane. Sono davvero tanti i giocatori con la valigia in mano

Saranno giorni intensi per il Milan. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Stefano Pioli sono a lavoro per cercare di rafforzare la squadra. Servono tanti innesti perché dalle parti di Casa Milan ci si augura che siano davvero diverse le partenze.

L’obiettivo è riuscire a liberarsi di tutti quei calciatori che non sono stati utili alla causa. Per molti sono davvero gli ultimi giorni di contratto con i rossoneri.

Il prossimo 30 giugno scadrà, infatti, il contratto di Bakayoko, dopo due anni di prestito, in cui non è mai riuscito a dare una mano alla squadra. Andrà via anche Aster Vranckx, mai impiegato da Stefano Pioli, così come Sergino Dest, tra i più deludenti.

Fine della corsa per Ciprian Tatarusanu, che verrà sostituto da Sportiello, e ovviamente per Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. E poi, c’è Brahim Diaz, che i rossoneri avrebbero voluto tenere, ma il Real Madrid ha deciso di riportarlo a casa per allungare la rosa dopo gli addii di Asensio e Hazard.

Nuovi addii

Ci sono anche calciatori con contratti non certo brevi che potrebbero però fare le valigie nelle prossime settimane. Non sono considerati incedibili

Il primo della lista dei partenti è certamente Ante Rebic. Praticamente fuori rosa nelle ultime partite, il segnale lanciato da Pioli è stato chiaro. Non c’è più spazio per il croato. Rischia seriamente l’addio anche uno tra Saelemaekers e Messias, con quest’ultimo che ha maggiori possibilità di fare le valigie. C’è il Torino, ma attenzione anche al Monza. Hanno deluso e il Milan è pronto ad ascoltare offerte anche per Divock Origi e Charles De Ketelaere. Per l’ex Club Brugge servono almeno 28 milioni di euro. Senza Maldini il suo addio si è fatto più probabile. Da scrivere anche il futuro di Adli, che può andare via in prestito, ma anche per Ballo-Toure per il quale si aspettano offerte. Non è da escludere, infine, un addio di Florenzi o Gabbia.