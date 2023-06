Niente Milan, adesso è ufficiale: l’annuncio della Roma

I giallorossi rendono nota l’ufficialità dell’affare, quindi i rossoneri si rassegnano: il giocatore firmerà con i capitolini fino al 2028

L’estate di mercato è appena cominciata ma i primi colpi sono già stati messi a segno e il Milan ha già visto sfumare qualche obiettivo, o per lo meno giocatori che ha seguito fortemente in passato.

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Uno degli elementi che il Diavolo ha monitorato per diverse settimane nei mesi scorsi ha finalmente firmato per una squadra, che è di Serie A, ma che non è il Milan. In effetti non c’erano più dubbi ormai da un mese su questo esito della trattativa, dal momento che già a inizio maggio era stata data la conferma dell’accordo fra la Roma e il centrocampista.

Stiamo parlando ovviamente di Houssem Aouar, francese che si svincolerà il prossimo 30 giugno e firmerà un contratto di ben cinque anni, quindi fino al 2028 con il club giallorosso. Il Milan lo aveva seguito a lungo la scorsa estate e stavo provando a sondarlo per un eventuale acquisto a parametro zero ora, ma la squadra capitolina si è mossa meglio ed è riuscita a convincere classe ’98 a sbarcare nella Capitale.

Aouar sarà un nuovo calciatore della Roma

L’ufficialità è arrivata con l’annuncio della Roma sui propri canali ufficiali e con le foto di rito con il calciatore in sede, che vestirà la maglia numero 22. La squadra allenata da José Mourinho mette quindi a segno un bel colpo a zero, sulla stessa scia dell’anno scorso, come fatto con Dybala e Wijnaldum.

Il ds Tiago Pinto ha commentato entusiasta l’affare: “Il desiderio di Aouar di venire alla Roma, nonostante avesse attirato l’interesse di diversi club a livello internazionale è stato motivo di soddisfazione per tutti noi”. Il Milan dovrà senza dubbio rinforzare il centrocampo dopo l’infortunio di Bennacer, ma non lo farà con Aoaur. Tra l’altro sembra tramontata anche l’ipotesi Loftus-Cheek per i rossoneri.

Quello di Aoaur è uno dei tanti duelli di mercato fra Roma e Milan, con i lupi che sono molto avanti anche nella sfida per Evan Ndicka. Il difensore, che si svincola dall’Eintracht Francoforte, è molto vicino ai giallorossi, che gli garantiscono un posto da titolare, e neanche la chiamata di Stefano Pioli al ragazzo sembra aver cambiato le carte in tavola.