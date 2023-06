Berlusconi, il cordoglio del Milan: “Profondamente addolorati. Grazie Presidente, sempre con noi”

Anche il Milan ha pubblicato un post sui social per ricordare Berlusconi, scomparso oggi: è stato il patron rossonero più vincente.

Silvio Berlusconi è morto stamattina all’età di 86 anni e a piangerlo c’è anche il Milan, che dal 1986 al 2017 è stato di proprietà della sua Fininvest. 29 trofei in 31 anni, un bilancio assolutamente positivo.

Il club rossonero ha pubblicato il seguente messaggio sui suoi profili ufficiali presenti sui social network: “AC Milan profondamente addolorato per la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. ‘Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan’ Grazie Presidente, sempre con noi’“.