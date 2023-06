Pioli contatta l’attaccante, il Milan ci crede: decisione a breve

Stefano Pioli è pronto ad essere protagonista nel mercato del Milan. Il tecnico avrebbe chiamato personalmente l’attaccante.

Il management del Milan sta cambiando la propria conformazione. La decisione di allontanare Paolo Maldini e Frederic Massara dall’area tecnica è infatti il segnale di una piccola rivoluzione interna.

Come comunicato dal Milan dopo gli addii dei suddetti dirigenti, il club si affiderà ad una nuova gestione sportiva. Più poteri al talent scout Geoffrey Moncada, ma soprattutto una posizione da ‘coach’ all’americana per Stefano Pioli.

Per questo motivo l’allenatore del Milan, confermatissimo dalla proprietà RedBird Capital, dovrebbe avere maggiore voce in capitolo sul mercato. Non è un caso che Pioli stesso abbia letteralmente telefonato e contattato diversi elementi e possibili rinforzi per la sua squadra, co tentativo di convincerli a unirsi alla sua rosa.

Non solo N’Dicka: Pioli ha contattato anche Marcus Thuram

In queste ore si sta parlando di un tentativo di Pioli in prima persona per il difensore Evan N’Dicka, stopper ivoriano che si svincola a costo zero dall’Eintracht Francoforte. Ma nonostante la chiamata del tecnico milanista, pare che il calciatore classe ’99 abbia già dato la sua parola alla Roma di Mourinho. Ma il cronista Luca Bianchin, penna della Gazzetta dello Sport, parla di altri vari tentativi telefonici di Pioli per convincere un altro calciatore. Anch’esso in scadenza con la sua attuale società e già pronto a cambiare squadra. Stiamo parlando dell’attaccante Marcus Thuram.

Classe ’97, figlio d’arte, attaccante che lascerà il Borussia Möchengladbach per approdare in un nuovo club che gli dia spazio e prestigio. Un centravanti dinamico, all’occorrenza utile anche sulle corsie esterne. Il Milan lo vuole, anche perché prendere Thuram a costo zero sarebbe un colpo di convenienza assoluta.

Pioli pare abbia chiamato spesso Thuram junior in queste settimane, cercando di fargli capire come il Milan sia la scelta ideale per la sua carriera. In rossonero troverebbe gli amici Maignan, Theo Hernandez e Giroud, oltre ad un posto da titolare quasi assoluto, proprio al fianco (o al posto) dello storico numero 9 francese.

Secondo Bianchin, il Milan pare avvertire buone sensazioni sull’affare Thuram. Pioli e i suoi dirigenti sono convinti che il francese possa essere ben propenso a firmare per i rossoneri, che risolverebbero così immediatamente il problema attaccante. Occhio però al PSG, che dopo Asensio potrebbe fare un altro sgambetto alla concorrenza. Una curiosità: Pioli e Marcus Thuram sono entrambi nativi di Parma, visto che il centravanti è nato nel 1997, quando papà Lilian giocava nella formazione emiliana.