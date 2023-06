Finalmente il primo colpo: il Milan non cambia idea 

Le ultime sul mercato rossonero pronto a decollare nei prossimi giorni. Ecco chi potrebbe essere il primo colpo del Milan

Mille nomi e poco di concreto. L’estate del Milan è partita con gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, adesso però è tempo del calciomercato. Con Moncada e Furlani a lavoro, dopo una settimana, sono davvero tanti i nomi accostati al Diavolo.

Il Milan sta guardando soprattutto a calciatori in scadenza a giugno o nel 2024. Come detto, il club rossonero è partito un po’ tardi rispetto alla concorrenza e così è sfumato subito Tielemans, che ha deciso di rimanere in Inghilterra e di legarsi all’Aston Villa, e ben presto succederà lo stesso con N’Dicka, promesso sposo della Roma.

Il rischio, poi, di veder sfumare anche Marcus Thuram, vista l’importante concorrenza del Psg, è davvero elevato. Servirà pazienza, in questa prima fase il Milan appare alla ricerca dell’occasione giusta.

Colpo in standby

Un’occasione che Paolo Maldini e Frederic Massara avevano deciso di cogliere è quella legata a Kamada. Se non ci fossero stati problemi burocratici, legati agli agenti, il giapponese sarebbe diventato l’ultimo colpo dell’era MM.

E invece bisognerà aspettare fine giugno per chiudere l’affare. Il nuovo Milan, infatti, non ha deciso di abbandonare la pista che porta all’ex Eintracht Francoforte, che piace tanto a Pioli. Il giapponese ha detto si al Milan per tre milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Anche da Sky arrivano conferme che per la chiusura dell’affare è solo questione di giorni. Ci stanno provando Benfica e Atletico Madrid, ma non dovrebbero esserci sorprese, con Kamada che diventerà così il primo vero acquisto.