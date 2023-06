Il Milan resta a guardare: pronta la firma a Londra

Un altro calciatore, nel mirino del Milan, è pronto a firmare un nuovo contratto con un’altra squadra

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. Tanti nomi, ma ancora ancora zero affari, dopo aver chiuso per Marco Sportiello.

Il mondo rossonero sta metabolizzando l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma nel frattempo Furlani e Moncada si sono messi a lavoro per trovare gli uomini giusti per migliorare una squadra che ha bisogno di rinforzi in ogni reparto.

La settimana scorsa sono stati davvero tanti i calciatori accostati al Diavolo, molti di questi con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma qualche idea è già sfumata, come Tielemans, che ha deciso dì restare in Premier League e firmare per l’Aston Villa, o N’Dicka promesso sposo della Roma. Il Milan ci sta provando seriamente anche per Thuram, ma il rischio che si trasferisca a Parigi è davvero concreto.

Rinforzo sulla fascia

Ieri sera nel corso della trasmissione di Sky Sport, in cui si è parlato di calciomercato, è stato rilanciato l’idea Reiss Nelson. L’esterno d’attacco dell’Arsenal ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il Milan sta monitorando la situazione ed è intenzionato a provare l’affondo, consapevole del fatto però che i Gunners hanno già pronto il rinnovo di contratto.

Sembra davvero essere arrivato il momento giusto per rafforzare la corsia destra e l’idea Chukwueze del Villarreal lo conferma. Per l’esterno nigeriano però servono almeno 25 milioni di euro. Con l’arrivo di un nuovo esterno, si fa sempre più concreta l’ipotesi di veder partire Junior Messias. Per il brasiliano attenzione all’ipotesi Torino, ma non sono da scartare Monza e Genoa.