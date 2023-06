La rivelazione dell’attaccante anni dopo: “Potevo andare al Milan”

Per ricordare Silvio Berlusconi, l’ex attaccante ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato strabiliante. E’ stato ad un passo dal Milan

Con grande rammarico si è appreso oggi della morte di Silvio Berlusconi. A 86 anni, l’ex Premier e Presidente del Milan ci ha lasciati a causa della leucemia scoperta qualche anno fa. Di lui rimangono solo bei ricordi legati al calcio italiano ed internazionale. Il Presidentissimo ha fatto trent’anni di gloria al Milan, vincendo ogni trofeo possibile e rendendo il club rossonero quello più titolato al mondo.

Erano tempi fantastici quelli di Berlusconi a patron rossonero. Ogni sessione di mercato veniva vissuta con grande entusiasmo, dato che aveva abituato i tanti tifosi ad acquisti strepitosi. Sono tantissimi i top player che Silvio Berlusconi ha portato a Milanello grazie anche all’essenziale lavoro del braccio destro Adriano Galliani. Possiamo citarne alcuni, come gli olandesi Van Basten, Rijkaard e Gullit, o i più recenti ma altrettanto strepitosi Kakà, Shevchenko e Ronaldinho.

Anni in cui ogni club temeva il Milan. Potenza, ricchezza, fascino e storia le caratteristiche identitarie che Silvio Berlusconi ha dato al Diavolo rossonero. Oggi è stato ricordato con affetto e commozione da innumerevoli personalità sportive. Ce n’è stata una che ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato riguardante l’ex Premier.

“Poi ho scelto la Juve”, la rivelazione dell’ex giocatore

Ricordate Fabrizio Ravanelli? L’ex attaccante italiano è diventato celebre soprattutto per la sua notevole carriera alla Juventus, ma non soltanto. E’ lui il giocatore che ha ideato l’iconica esultanza dopo un gol con la maglia da gioco a coprire il volto e le braccia divaricate. Oggi, intervistato a TV Play, ha rivelato di essere stato vicino al Milan nel 1992. Il retroscena è venuto fuori dal ricordo di Ravanelli dell’ex Presidente Silvio Berlusconi.

“Berlusconi per me è stata una persona importante per il calcio italiano. Ricordo che quando ero alla Reggiana ebbi la possibilità di scegliere un club tra la Juve e il Milan. Scelsi però i bianconeri perché sono sempre stato tifoso della Juventus” ha dichiarato Ravanelli a Tv Play. Insomma, logica e lecita la sua scelta di andare a Torino e unirsi alla squadra che ha sempre tifato. Ma anni dopo gli si ripresentò l’occasione di trasferirsi a Milano, sponda rossonera. Cosa accadde?

“Poi nel 97-98′ sono stato di nuovo vicino al Milan, ma l’affare con il Marsiglia non si concluse e non so ancora il motivo” ha terminato l’ex attaccante a Tv Play. Il suo destino, dunque, non è mai stato legato al mondo rossonero. Un pò per sua scelta, un pò per quella di altri, Ravanelli non è mai arrivato a calpestare il terreno di Milanello. Chissà se in quegli anni il suo arrivo avrebbe fatto felici i tifosi!