Mike Maignan, no secco: ha rifiutato una importante proposta

Arrivano indiscrezioni cruciali dalla Francia sul conto di Mike Maignan. Il portiere è stato contattato dal club straniero: ha preso la sua decisione

Sono ore caotiche in casa Milan dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il club si è dovuto riorganizzare velocemente per non perdere tempo e spazio sul mercato. La nuova dirigenza, adesso capeggiata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, si è già messa all’opera per rintracciare i giusti rinforzi estivi. Dall’altro lato, però, con l’addio di Maldini e Massara si è ipotizzata la partenza di alcuni elementi di lusso della rosa rossonera.

Da Theo Hernandez, a Rafael Leao per arrivare a Mike Maignan. I tre, fuoriclasse del Milan, sono rimasti particolarmente dispiaciuti dalla partenza a sorpresa del duo dirigenziale. Così tanto che avrebbero messo in conto un eventuale trasferimento. In realtà, non si ha alcuna conferma in tal senso, e i suddetti sembrano al contrario pronti a disputare la prossima stagione sotto il segno del Diavolo con addosso i colori rossoneri. Almeno Theo e Leao. Per Maignan, invece, qualche voce di troppo ha preoccupato l’ambiente.

Il portierone francese aveva fatto scattare un campanello d’allarme con la sua storia Instagram, nella quale salutava amareggiato Maldini e Massara. A preoccupare i tifosi l’aggiunta di un punto interrogativo sulla I della parole MILAN. Per molti, quello è stato un chiaro segnale di incertezza della permanenza a Milanello, senza la presenza dei due ormai ex dirigenti rossoneri. Una tesi fomentata dal recente interesse del Chelsea per Magic Mike. Dalla Francia filtrano novità in tal senso.

Maignan, tutta la verità sul Chelsea

L’accreditato Foot Mercato riferisce che il Milan è stato contattato dal Chelsea per prendere informazioni su Mike Maignan. I blues sono alla ricerca di un portiere di estrema affidabilità dopo il fallimento di Edouard Mendy e le prestazioni non completamente soddisfacenti di Kepa. Il portiere rossonero ha rappresentato la prima scelta del Chelsea, ma secondo la stessa fonte questo ha negato ogni approccio.

“Maignan non vuole passare al Chelsea” scrive Foot Mercato. In soldoni, non gli piace la destinazione, senza anche la possibilità di giocare la Champion League. Dunque, non soltanto il Milan ha rifiutato l’offerta, ma lo stesso Maignan non è stato per nulla entusiasta della destinazione londinese. Proprio per questo motivo, il Chelsea ha spostato la sua attenzione su Onana, portiere che l’Inter è pronto a cedere per non meno di 58 milioni di euro.

Per quanto riguarda Maignan, sottolinea Foot Mercato, resta da capire se vorrà continuare la sua avventura in Italia o trasferirsi in un altro club dalle alte ambizioni. Al momento, tutto fa pensare che Mike non abbia intenzione di lasciare Milanello. Anche senza Maldini e Massara rimane legatissimo al club e ai suoi tifosi.