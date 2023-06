Milan, minacce dall’Inghilterra: il Newcastle vuole il rossonero

Il Daily Mail spaventa l’Italia. Secondo la fonte inglese, il Newcastle ha messo concretamente nel mirino il centrocampista del Milan. Tutti i dettagli

Si prevede una pazza estate con il calciomercato a farla da padrone. Per quanto riguarda il Milan, la strategia è tracciata. La nuova dirigenza si occuperà essenzialmente di sfoltire la rosa di Stefano Pioli dei tanti esuberi, e contemporaneamente portare dei rinforzi funzionali al progetto. Al momento, i nomi che gravitano in orbita Milan sono tutti molti importanti. Da Marcus Thuram a Chukwueze e Chukwuemeka. Furlani e Moncada sono già a lavoro.

Al contempo, si teme qualche cessione di lusso da parte del club rossonero. La partenza di Paolo Maldini e Frederic Massara ha cambiato diversi piani, e non è esclusa la partenza di qualche elemento top per far cassa e reinvestire in modo mirato. Al momento, molti rossoneri vengono definiti come incedibili, ma non è escluso che dinnanzi ad un’offerta monstre il Milan possa pensarci.

In tal senso è cruciale la notizia che arriva dall’Inghilterra, secondo la quale il centrocampista rossonero è stato messo nel mirino dal Newcastle. I Magpies sono a caccia di rinforzi, consapevoli che la prossima stagione saranno impegnati in Champions League. E per il centrocampo stanno valutando una serie di nomi tra cui quello del rossonero.

Newcastle, il rossonero nel mirino: perfetto in coppia con Guimaraes

Il Daily Mail fa un focus sul mercato del Newcastle, impegnato innanzitutto nella ricerca di un nuovo centrocampista. In particolare, piacciono tre nomi ai Magpies per il ruolo. Il primo è James Maddison, propenso al trasferimento dopo la retrocessione del suo Leicester. Per il Newcastle però si tratterebbe di una spesa troppo onerosa, dato che le Foxes ne fanno una valutazione esagerata pari ai 70 milioni di euro.

L’altro profilo gradito è quello di Dominik Szoboszlai, centrocampista offensivo ben conosciuto dall’ambiente rossonero. L’ungherese del Lipsia piace parecchio per caratteristiche al Newcastle, in grado di coprire più ruoli della metà campo. Sia centrocampista che trequartista, ha però una clausola rescissoria pari a 75 milioni di euro. I Magpies non vorrebbero affrontare una spesa così alta, nonostante sia spropositata la quantità di danaro a disposizione. Per questo stanno seguendo con attenzione anche il rossonero.

Si tratta di Sandro Tonali, uno dei pupilli indiscussi di Stefano Pioli. Al Newcastle piace particolarmente per le sue doti tecniche, visto come il perfetto compagno in mediana di Bruno Guimaraes. Daily Mail, sottolinea fortunatamente, che ad oggi il numero 8 è considerato un incedibile a Casa Milan. Sia dal punto di vista tecnico che morale. Tonali è un milanista nel sangue, probabilmente proiettato a diventare presto il nuovo capitano del Milan. Se mai arriverà un’offerta degli inglesi, appare impossibile la cessione.

Il Daily Mail descrive Sandro come il perfetto incrocio tra Pirlo e Gattuso. La verità è che il numero 8 è un giocatore unico nel suo genere, e che il Milan vuole custodire per il resto della sua carriera.