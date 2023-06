Sky – Milan, vertice con gli agenti di Chukwueze: le ultime

Di Marzio ha rivelato che c’è stato un importante summit a Casa Milan per Chukwueze: sarebbe l’esterno perfetto per Pioli.

Il club rossonero vuole comprare un’ala offensiva titolare, ruolo dove nel quale è fondamentale intervenire. A Stefano Pioli serve un calciatore di livello molto superiore rispetto a Junior Messias e Alexis Saelemaekers.

Ci sono diversi nomi nella lista di Geoffrey Moncada, che dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara è diventato la figura cardine del calciomercato del Milan. Valutazioni in corso, c’è la consapevolezza di non poter sbagliare l’investimento. L’obiettivo è quello di prendere un calciatore capace di fare la differenza, servono gol e assist.

Calciomercato Milan, incontro in sede per Chukwueze

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, nella giornata di martedì c’è stato un incontro a Casa Milan tra Moncada e gli agenti di Samuel Chukwueze. Il 24enne nigeriano del Villarreal piace molto e da un po’ di giorni viene accostato al club rossonero.

Il summit è durato circa due ore ed è stato di tipo interlocutorio, non risolutivo. Il Milan si è informato sulle cifre dell’operazione, verranno valutate prima di decidere se procedere o meno. La trattativa con il Villarreal non è partita, almeno ad oggi.

Chukwueze è reduce da una buona stagione: 13 gol e 11 assist in 50 partite. Ha un contratto che scade a giugno 2024 e questo fattore inciderà inevitabilmente sul prezzo. 20-25 milioni di euro potrebbero bastare per assicurarsi il cartellino. Vedremo se il Milan deciderà di presentare un’offerta concreta al Villarreal nei prossimi giorni.

Il nazionale nigeriano ha certamente le caratteristiche per rappresentare un ottimo rinforzo. È veloce, abile nel dribbling, fa assist e anche gol. Sembra avere tutto per essere un upgrade sulla fascia destra di Pioli. Ovviamente, è presto per dire se sarà lui ad approdare a Milanello nelle prossime settimane.

Quello di Chukwueze è un nome gradito anche a tanti tifosi del Milan, che già nella scorsa sessione estiva del calciomercato volevano un nuovo esterno destro titolare. Allora il sogno era Hakim Ziyech del Chelsea, ma non se ne è fatto nulla. Ora l’ex Ajax non è più tra gli obiettivi, invece il gioiello del Villarreal è uno dei “sogni” di Moncada.