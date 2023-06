Milan, Leao: “Devo tutto a Pioli. Il Milan è una famiglia, possiamo vincere tutto”

Rafael Leao ha risposto ad alcune domande da parte di tifosi ed utenti, un’iniziativa fatta per conoscere meglio i calciatori del Milan.

Il suo futuro professionale per mesi è stato al centro delle cronache di calciomercato e non solo. Rafael Leao ha fatto parlare di sé per lungo tempo, proprio per una scelta ancora non chiara sul suo destino.

Poi finalmente il tutto è stato spazzato via dal rinnovo di contratto tanto atteso, che Leao ha firmato poche settimane fa. Un atto di riconoscimento verso il Milan, che lo ha preso, valorizzato e reso uno degli attaccanti esterni più forti e decisivi in circolazione.

Dopo una stagione molto positiva a livello personale, Leao ha risposto alle domande del QA di Starcasinò. Una iniziativa atta a far conoscere meglio i calciatori dai propri tifosi, con quesiti che riguardano la professione e la vita da atleta del portoghese.

Leao, la crescita nel Milan e la stima per Pioli e Giroud

Rafa Leao ha concluso la sua quarta stagione con la maglia del Milan. L’ennesimo passo in avanti della sua carriera, ma anche una crescita enorme da uomo e calciatore: “Prima delle partite tutti mi caricano e mi dicono che posso fare la differenza e questo mi fa andare in campo con più convinzione sui miei mezzi. Il Milan è una famiglia. Quando sono arrivato non è stato facile, avevo molta pressione. Lavorando sodo ho iniziato a fare bene e i tifosi mi hanno aiutato molto”.

Se c’è da ringraziare un personaggio che lo ha fatto maturare, Leao non ha dubbi: “Con mister Pioli ho acquisito una nuova mentalità: arrivare puntuale, essere concentrato, provare i tiri dopo l’allenamento. Mi chiede spesso come sto e come sta la mia famiglia. Questo rapporto per me è molto importante, mi ha aiutato dentro e fuori il campo. Quello che sono oggi lo devo a lui”.

Sugli obiettivi futuri suoi e del Milan: “Vorrei vincere lo Scudetto, la Champions League, la Coppa Italia. Dobbiamo portare tutto a casa. Stiamo formando una squadra forte e penso che dal prossimo anno possiamo fare grandi cose. Finora abbiamo fatto bene, siamo arrivati in semifinale di Champions e dobbiamo continuare a lavorare così”.

Infine Leao ha parlato dei due calciatori più forti incontrati in Serie A: “Tra i difensori mi piace Danilo della Juve. È forte, veloce e fisico. Un grande avversario. Tra gli attaccanti, invece, dico Giroud perché è un giocatore molto intelligente e fa tanti gol. Sappiamo che basta mettere la palla in area e ci pensa lui”.