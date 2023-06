Forbes – Nessuno come il Milan in Italia: valore cresciuto del 129%

Il Milan viene considerato uno dei club con il maggior potenziale in ascesa nel mondo del calcio. Lo ha riferito e spiegato il magazine Forbes.

Come è già noto da tempo, il Milan ha svolto un lavoro a dir poco certosino ed ideale per quanto riguarda i conti del club negli ultimi anni. La proprietà Elliott Management, prima di cedere il passo a RedBird Capital, si è impegnata a mettere a posto la situazione finanziaria.

Nel giro di qualche anno il Milan è passato dall’avere un imponente passivo in bilancio ad avere oggi i conti praticamente in regola. Un lavoro ben strutturato, basato sull’austerity, i ricavi economici, le partnership commerciali ed un monte ingaggi sempre piuttosto contenuto e mai esagerato.

Oltre ad aver sistemato il bilancio, il Milan è anche cresciuto ampiamente per il valore economico del club. Lo ha rivelato il magazine Forbes, vera e propria bibbia del mondo della finanza internazionale. Il lavoro di questi ultimi 5 anni dalle parti di via Aldo Rossi, prima di Elliott e ora di RedBird, ha dato frutti eccellenti.

Milan 14° club al mondo per crescita di valore

Forbes ha stilato di recente una classifica che riguarda i club sportivi di alcune delle discipline più seguite al mondo. Ovvero quelli del mondo del calcio e delle leghe di Nba, Nfl, Mls, Nhl. Praticamente i team più seguiti e pagati in generale. Tale ranking ha voluto esaltare i club che negli ultimi cinque anni sono stati in grado di aumentare maggiormente il proprio valore di mercato.

Il Milan si ritrova positivamente in questa classifica. La squadra allenata da Stefano Pioli è al quattordicesimo posto nel mondo, visto che nell’ultimo quinquennio sarebbe stata in grado di aumentare del 129% il proprio valore economico. Oggi il Milan viene valutato ben 1,4 miliardi di dollari (circa 1,28 miliardi di euro), cifra esponenziale rispetto allo status del club prima dell’avvento di Elliott.

Il club numero 1 per crescita nello stesso periodo è il ricchissimo Psg (+334%), seguito dalle due franchigie della Mls staunitense, ovvero i Los Angeles Galaxy ed i Los Angeles FC. I motivi della crescita di valore economico secondo Forbes per quanto riguarda il Milan riguardano sia i risultati sportivi, come lo Scudetto vinto nel 2022, sia i ricavi da sponsor. Ma pesa anche la costruzione del nuovo stadio che il club ha già messo in cantiere entro il 2029.