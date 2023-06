Il Milan blinda il gioiellino: via alla trattativa per il rinnovo

Il Milan ha deciso di lanciare la trattativa per il rinnovo del giovane calciatore. I rossoneri non vogliono assolutamente perderlo.

Il progetto del Milan targato RedBird Capital vuole essere a lungo termine. Le scelte della proprietà gestita da Gerry Cardinale parlano chiaro: niente più instant team o acquisti altisonanti per far contenta la piazza, bensì innesti di prospettiva e rosa giovane.

Il futuro del Milan passa dunque anche dalla permanenza di quei calciatori di talento che, a detta della dirigenza, possono rappresentare delle certezze in prospettiva, anche se devono ancora dimostrare tutto il proprio valore.

In tal senso si legge una delle ultime news riguardanti lo stesso Milan, che ha deciso di avviare i contatti e i dialoghi per il rinnovo di contratto di uno dei propri gioielli più puri. Primi vagiti di un accordo fatto appositamente per blindare un calciatore tanto giovane quanto talentuoso e apprezzato.

Stop alle voci: il Milan vuole blindare Chaka Traoré

Il giocatore di cui parliamo è uno dei talenti più pregiati della Primavera Milan. Ovvero l’esterno d’attacco Chaka Traoré, calciatore classe 2004 che nell’ultima stagione ha rappresentato una delle certezze per la giovane formazione di Ignazio Abate. Ala di origine ivoriana di soli 18 anni, ma di cui si parla bene già da molto tempo.

Traoré è stato ingaggiato dal Milan quando militava nel vivaio del Parma, squadra con cui ha esordito appena sedicenne in Serie A (tra l’altro proprio contro i rossoneri). Un esterno offensivo tutto estro e rapidità, abile a saltare l’uomo e rientrare sul suo piede forte. Un’intuizione di Maldini e Massara, che lo hanno portato a Milanello nel 2021 per 0,6 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il destino di Traoré è già scritto. Il Milan vuole blindarlo e trattenerlo a lungo, inserendolo al momento giusto in prima squadra come rinforzo di prospettiva. Avviati i contatti con gli agenti del classe 2004, assistito dalla GR Sports di Giuseppe Riso. L’intenzione è quella di stipulare un contratto da ‘grande’ a Traoré, allontanando così le voci di una partenza del giovane africano.

Abile a giocare esterno sia a destra che a sinistra, Chaka Traoré in futuro potrebbe rappresentare una valida alternativa a Rafael Leao, anche se l’ivoriano è più brevilineo del fuoriclasse portoghese. Nell’ultima stagione in Primavera, tra campionato e Youth League, Traoré ha realizzato 8 reti e fornito 6 assist vincenti. Ottimi numeri che non sono passati di certo inosservati.