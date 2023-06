Maignan infortunato, le condizioni del portiere: gli aggiornamenti dalla Francia

Dalla Francia arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Maignan, infortunato con la sua nazionale nella giornata di ieri.

Nella serata di ieri è giunta una notizia negativa riguardante Mike Maignan. Il portiere del Milan non aveva completato l’ultimo allenamento con la Francia a causa di un infortunio muscolare.

Stando a quanto riferito da fonti giornalistiche francesi come L’Equipe e RMC Sport, non si tratterebbe di un problema grave. È un leggero fastidio a un polpaccio, niente di preoccupante. Comunque, per precauzione, stasera nella partita contro Gibilterra ci sarà Brice Samba del Lens a difendere la porta della nazionale francese. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

Maignan, il rinnovo con il Milan si farà?

In attesa di notizie sulle sue condizioni fisiche, in Francia mettono in dubbio il rinnovo di contratto di Maignan. Infatti, L’Equipe ha scritto che con l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara la sua firma non è affatto sicura. Se dovessero arrivare offerte alettanti, non è escluso che possa valutarle.

Dopo gli impegni con la nazionale, è probabile che avvenga un contatto tra Maignan e la dirigenza del Milan per parlare del futuro. Sicuramente il portiere vorrà ascoltare i piani per essere rassicurato sulle ambizioni del club. È molto legato ai colori rossoneri ed è un idolo dei tifosi, quindi la sensazione è che rimarrà, però non si può mai escludere niente.

Se a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani dovesse arrivare una ricca offerta per Mike, cosa succederà? I milanisti sperano che l’ex Lille venga blindato con un nuovo contratto e che non si concretizzi alcuna cessione. Certamente il cartellino ha un valore molto alto e una vendita può avvenire solo a determinate condizioni economiche.

Prima dell’addio di Maldini e Massara si parlava di un prolungamento del contratto (attuale scadenza giugno 2026) con adeguamento dello stipendio. Oggi Maignan percepisce circa 2,8 milioni di euro netti a stagione. Con un nuovo accordo probabilmente arriverebbe ad almeno 4 milioni. Il valore del portiere francese è sotto gli occhi di tutti e il Milan lo sa benissimo.