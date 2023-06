Mike Maignan, l’Equipe fa tremare i tifosi: “Dubbi sul rinnovo”

Sirene dalla Francia: Mike Maignan ha messo in discussione il suo rinnovo di contratto col Milan. Sta valutando un’ipotesi per l’estate

Nella giornata di ieri si è creata una certa preoccupazione attorno alle condizioni fisiche di Mike Maignan. Il portiere ha infatti accusato un fastidio muscolare durante l’allenamento con la sua Nazionale. La Francia disputerà stasera il primo impegno di qualificazione agli Europei 2024 contro Gibilterra, ma Magic Mike non ha terminato l’allenamento e per questo partirà con tutta certezza da titolare Brice Samba.

Nulla di preoccupante secondo quanto filtra dal ritiro dei transalpini, ma la Francia non vuole rischiare il suo portierone, ormai il primo nelle gerarchie dopo l’addio di Hugo Lloris. A preoccupare l’ambiente rossonero, però, non sono attualmente soltanto le condizioni fisiche di Mike Maignan. C’è timore anche sul fronte mercato, dato che il portiere del Milan è stato di recente accostato al Chelsea.

La maggioranza delle fonti ha per fortuna escluso il suo passaggio in Premier League tra i blues. Sarebbe stato lo stesso Mike a negare con fermezza tale possibilità, in quanto non gradisce la meta londinese. Attenzione, però, perché dalla Francia, e in particolare da L’Equipe, giungono novità tutt’altro che confortanti. Maignan starebbe prendendo in considerazione un’ulteriore ipotesi.

Maignan, nessun rinnovo col Milan

Getfootballnewsfrance, citando l’Equipe, fa sapere che Mike Maignan non è più convinto di firmare il rinnovo biennale col Milan. Il motivo è chiaro, e fa capo all’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara al club rossonero. Maignan aveva scelto il Milan nel 2021, preferendolo ad altre mete quali Roma e Tottenham, proprio perché convinto del progetto tecnico illustratogli da Maldini. Oggi, col suo addio, Magic Mike sembra aver smarrito entusiasmo e motivazioni.

Per questo, secondo la stessa fonte, se è vero che il Chelsea non è meta gradita al portiere, è altrettanto vero che starebbe valutando altre piste per un trasferimento. Ci sono infatti diversi club di Premier League interessati a lui, e non è per questo esclusa una sua partenza in estate. Maignan col Milan ha altri tre anni di contratto, e al momento non sta più prendendo in considerazione l’opzione del rinnovo biennale che tra l’altro era vicino alla finalizzazione.

Secondo l’Equipe, sono in atto le valutazioni per Mike Maignan, che però vuole in primis concentrarsi sulle qualificazioni ai prossimi Europei. Dopodiché, si penserà al futuro! La notizia che arriva dalla Francia, tra l’altro da una fonte accreditata come l’Equipe fomenta inevitabilmente le pregresse preoccupazioni attorno alla situazione del portierone. Potrà davvero essere addio? Mike ha mostrato un enorme attaccamento al club e alla tifoseria rossonera, ma forse l’addio di Paolo Maldini ha cambiato le carte in tavola.