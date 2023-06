Milan, idea dalla Championship: l’ha individuato Moncada

Il Milan guarda anche ai talenti della Championship e ha messo nel mirino un centrale molto interessante.

La società rossonera è sempre molto attenta ai giovani e anche dopo l’addio della coppia Maldini-Massara proseguirà con tale linea. Il capo-scout Geoffrey Moncada è un abile scopritore di talenti e ne ha diversi nella sua lista.

Il Milan andrà a rinforzarsi in ogni settore, difesa compresa. Oltre a un terzino sinistro come vice Theo Hernandez, potrebbe arrivare anche un difensore centrale. Il futuro di giocatori come Simon Kjaer e Matteo Gabbia è incerto e ci sono anche rumors sulla possibilità di valutare offerte elevate per Pierre Kalulu.

Nelle prossime settimane si capiranno meglio le strategie e gli obiettivi di mercato della società rossonera. Circolano già un po’ di nomi, però è importante capire anche se ci saranno delle sorprese in termini di cessioni.

Calciomercato Milan, nuovo centrale dalla Championship?

Secondo quanto rivelato in Inghilterra da TeamTalk, il Milan ha messo nel mirino Andrew Omobamidele. Si tratta di un difensore centrale di 20 anni che milita nel Norwich, squadra che gioca nella Championship.

Anche Nottingham Forest, Burnley e Sheffield United hanno seguito il giocatore e lo vorrebbero. La fonte riferisce Milan è pronto ad aprire i colloqui per cercare un accordo. Il nazionale irlandese è valutato oltre 15 milioni di sterline (17,5 milioni di euro) e il suo contratto scade a giugno 2026.

Omobamidele ha collezionato 35 presenze e 1 gol nell’ultima stagione. Possiede anche il passaporto nigeriano, ma è nato in Irlanda e ha scelto la nazionale europea. Ha attirato le attenzioni di Moncada, che adesso sembra intenzionato a spingere per il suo ingaggio.

Sicuramente il ragazzo vedrebbe di buon occhio il trasferimento al Milan, squadra che giocherà la prossima Champions League. Rispetto a Nottingham Forest, Burnley e Sheffield United è tutta un’altra cosa. Ovviamente, approdare in rossonero significa anche partire indietro nelle gerarchie e rischiare di non avere tanto spazio, almeno all’inizio.

Il Milan ha già ingaggiato un difensore irlandese nel 2022: Cathal Heffernan, classe 2005 arrivato dal Cork City e inserito nel settore giovanile. Un ragazzo promettente scovato dal settore scouting. Vedremo se a Milano arriverà anche Omobamidele. Nei prossimi giorni capiremo meglio se la trattativa è destinata a decollare. Sicuramente i circa 18 milioni richiesti non sono pochi per un difensore della Serie B inglese.