Theo Hernandez, ok il prezzo è… sbagliato: il Milan se lo tiene stretto

Non ci sono conferme in merito alla possibilità che Theo Hernandez possa lasciare il Milan a 60 milioni di euro. Ecco il punto della situazione

Nuova estate, nuovo tormentone. Sono davvero lontani i giorni in cui non si faceva altro che parlare di Rafael Leao. La trattativa per il rinnovo del portoghese è durata tantissimo e le speranze che potesse arrivare la firma sembravano sempre meno, ma in primavera è arrivata la svolta e grazie alla ferma volontà di restare in rossonero, la tanto atteso fumata bianca.

Il grande lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara è stato premiato con l’annuncio ufficiale del 2 giugno. Leao, blindato con un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028, è così sparito dalle cronache di mercato. Negli ultimi giorni sono arrivate poi anche le sue dichiarazioni, che hanno spazzato via ogni dubbio. E poi, non è certo un dettaglio da poco, c’è una clausola rescissoria da ben 175 milioni di euro che ricorda a tutti quanto costerebbe investire sul portoghese. I rumors legati al Manchester City, al Psg e soprattutto al Chelsea non potevano dunque che sparire.

Nuovi tormentoni

Così adesso è il turno di Theo Hernandez e Mike Maignan. Entrambi i francesi hanno un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Il tempo per trattare il rinnovo c’è certamente e evidente, però, che sarà il progetto di Gerry Cardinale a scrivere il futuro dei due calciatori, che sono ambiziosi e hanno voglia vincere.

Al momento, però, è da escludere una loro partenza, soprattutto se i soldi messi sul piatto fossero davvero 60 milioni di euro. Nel calcio moderno nessuno è incedibile, ma per far traballare il Milan servirebbe un’offerta ben diversa. Come appreso da MilanLive.it, Maignan e Theo Hernandez sono considerati giocatori fondamentali per il progetto rossonero e di sicuro non verrebbero venduti per una somma così bassa. Su questo non ci sono dubbi. Serve molto di più per portare il Milan a riflettere su una eventuale cessione.

Theo non si tocca

Nelle ultime ore a far discutere è stato soprattutto il possibile prezzo fissato dal Milan per la cessione di Theo Hernandez. Il Milan, lo ribadiamo, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei migliori terzini al mondo, per soli 60 milioni di euro. Il Milancheser United è dunque avvertito.