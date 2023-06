Maignan allo scoperto: la risposta più bella alle indiscrezioni (FOTO)

Sono giorni in cui non si fa altro che parlare dell’estremo difensore francese. Tanti rumors di calciomercato che non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi. Maignan manda un messaggio

Mike Maignan sta tenendo in ansia i tifosi del Milan. Questi, indubbiamente, sono i giorni del portiere francese, che sta facendo preoccupare i sostenitori del Diavolo.

L’incubo infortuni è tornato, con il guaio muscolare che gli ha fatto saltare l’ultima partita della sua nazionale. I primi esami a cui si è sottoposto hanno dato esito negativo, ma ripensare ai cinque mesi di stop è stato davvero un attimo. Ben presto, però, arriveranno le vacanze e questo capitolo verrà archiviato, ma c’è un’altra storia che tiene in apprensione ed è quella relativa al calciomercato.

Dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara è arrivato un post Instagram polemico, che ha fatto pensare al peggio. Un gesto però istintivo che non ha avuto altre conseguenze, nessuna richiesta di chiarimento o altro. Ma negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato con forza al Chelsea, pronto a mettere sul tavolo una sessantina di milioni. Una cifra decisamente bassa, che non ha certo fatto sussultare la dirigenza rossonera.

Per il Milan Maignan, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, vale molto di più ed è pronto a blindarlo con un nuovo accordo, per spazzare via ogni tipo di voce. Siamo certi che per tutta l’estate i rumors attorno al suo nome non cesseranno, anche perché potrebbero venir fuori altre squadre, come ad esempio il Manchester United, non proprio soddisfatto di de Gea. E chissà che il Psg non ci faccia un pensiero, se dovesse cedere Gianluigi Donnarumma.

Volontà comuni e storia su Instagram

Al momento sono chiaramente ipotesi, ma la realtà è che il Milan ha voglia di puntare su Mike Maignan e il portiere vuole continuare in rossonero.

L’ultima storia Instagram del francese non sembra lasciare dubbi. L’ex Lille, come a voler zittire tutte le voci, ha postato un video in cui si vede lui in azione con la maglia del Milan, accompagnato da due cuori, rosso e nero. L’amore per il Diavolo non è dunque svanito, i tifosi possono stare tranquilli.