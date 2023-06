Milan, colpo alla Moncada: un gigante per l’attacco

Il Milan ha scoperto un enorme talento africano e si è messo in azione per battere ogni concorrenza. La ‘pepita’ nigeriana ha i riflettori addosso

Il Milan pensa al mercato estivo per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione, ma contemporaneamente non smette di monitorare i talenti emergenti di tutto il mondo. L’area scouting rossonera si è sempre dimostrata tra le migliori in Europa nell’osservazione e nella ricerca del talento, e questo grazie alla bravura e alla professionalità del suo capo scout Geoffrey Moncada.

Come risaputo, dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, il talent scout francese ha assunto un ruolo di maggior rilievo nella dirigenza del Milan. Più potere e margine d’azione, in collaborazione con Giorgio Furlani e Stefano Pioli. Il club rossonero sta attualmente trattando diversi profili che possono essere definiti ‘pronti’ a dare un grande contributo a partire dalla prossima stagione, ma con l’attività di scouting non si smette di ricercare profili giovani, dai bassi costi ma dall’enorme potenziale.

L’ultimo baby talento finito prepotentemente nel mirino del Milan è un ragazzo nigeriano dal nome impronunciabile, Chukwubuikem Ikwuemesi. Già, nome particolare, ma qualità enormi. Non a caso, nonostante militi in un campionato poco conosciuto, ha gli occhi di mezza Europa addosso. Il Diavolo è pronto a battere ogni concorrenza.

Chukwubuikem Ikwuemesi, ruolo e caratteristiche

Chukwubuikem Ikwuemesi è un classe 2001 di ruolo attaccante. Una prima punta pura, che vanta una grande intelligenza offensiva e fiuto per il gol. A stupire è principalmente la sua stazza fisica. Alto 1,95 metri, è un vero asso nei duelli aerei e nel gioco di testa. La sua possenza lo aiuta particolarmente anche negli uno contro uno. Di piede destro, in questa stagione ha realizzato 9 gol e 5 assist in 30 presenze complessive. Dove gioca? Nella massima serie slovena, la Prva slovenska nogometna liga.

Il suo club è lo NK Celje, che lo ha acquistato la scorsa estate dallo NK Krsko, club di Serie B slovena. Con questi ultimi, alla sua prima stagione in Europa, Ikwuemesi ha messo a segno 6 reti e 1 assist in 20 presenze complessive. Dopo l’ottima stagione nella Serie A slovena, il 21enne ha attirato l’attenzione di tutta Europa, venendo definito una ‘pepita’ nigeriana. Il Milan si è ben accorto di lui, come riporta Sacha Tavolieri, ed è pronto a battere ogni rivale.

Non si conoscono al momento i costi del cartellino di Ikwuemesi. Secondo Transfermarkt, si tratta di un giocatore dal valore di mezzo milione di euro. Ma la sua recente notorietà e il contratto con lo NK Celje in scadenza nel 2025 potrebbe costare al Milan qualcosa in più. Secondo Sacha Tavolieri, Moncada è pronto a muovere i primi concreti passi. Il nigeriano potrebbe arrivare in rossonero come terzo nelle gerarchie dell’attacco? O chissà, che non sia proprio lui il prescelto per fare da vice Giroud.