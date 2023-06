Milan, “primo colpo” in attacco: adesso attesa per Thuram

L’attaccante sarà certamente a Milanello durante l’estate per mettersi a disposizione di Stefano Pioli. Il punto della situazione legato al reparto offensivo

Chi in attacco insieme a Olivier Giroud? E’ la domanda che i tifosi del Milan, ormai, si fanno da diversi mesi. Il bomber francese continua, però, ad essere un uomo solo.

Anche ieri ha dimostrato tutto il suo valore, segnando anche con la maglia della Nazionale francese addosso. Il prossimo 30 settembre compirà 37 anni, ma sembra proprio non sentirli. Guardare ad un nuovo attaccante, o magari due, che possano garantire i gol che sono venuti a mancare la scorsa stagione sarebbe fondamentale. D’altronde bisognerà sostituire Zlatan Ibrahimovic, che ha detto addio al calcio, e verosimilmente Divock Origi, che si è fermato a sole due reti, come Ante Rebic.

In attesa di capire cosa riserverà il calciomercato, il primo ‘colpo’ in avanti è rappresentato da Lorenzo Colombo, dopo una buona stagione con il Lecce. Il calciatore classe 2002, che guiderà la Nazionale Under 21 italiani, ai prossimi Europei di categoria, ha realizzato sei reti e due assist in 34 partite (poco più di 1500 minuti giocatoti), tra Serie A e Coppa Italia. Il più importante è stato quello del 28 maggio a Monza, con cui i salentini si sono salvati.

Si ripartirà da lui, con il controriscatto del Milan, dopo il riscatto da parte del Lecce. Sarà, dunque, a Milanello dopo gli Europei e qualche giorno di vacanze e così toccherà a Stefano Pioli se tenerlo o lasciarlo andare ancora in prestito.

Di ritorno ci sono anche Nasti e Lazetic. L’attaccante, che ha giocato l’ultima stagione al Cosenza, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere proprio il sostituto di Colombo al Lecce, magari con la medesima formula.

Speranza Thuram

Nel frattempo Stefano Pioli e tutto il mondo Milan sperano che si sblocchi una volta per tutte la trattativa legata a Marcus Thuram.

Il giocatore, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Borussia Monchengladbach, non ha ancora deciso se accettare l’offerta dei rossoneri (sui 4,5 milioni di euro netti a stagione) o quella un po’ sostanziosa del Psg. Sul tavolo, chiaramente ci sono due progetti tecnici diversi e questo potrebbe fare la differenza. Non sono da escludere, però, inserimenti di altri club, magari di Premier League.