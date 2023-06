“Milinkovic-Savic al Milan, tutto vero”: il retroscena clamoroso

Emerge un’indiscrezione clamorosa su Milinkovic-Savic e il Milan: il centrocampista della Lazio poteva vestire davvero la maglia rossonera.

Sergej Milinkovic-Savic è il sogno di tanti tifosi rossoneri e anche di altre squadre della Serie A. Un giocatore come lui è in grado di fare una grande differenza e sarebbe una perfetta aggiunta al gruppo di Stefano Pioli.

Il tecnico del Milan ha già allenato il serbo alla Lazio e lo accoglierebbe a braccia aperte a Milano. Lo potrebbe impiegare sia a centrocampo sia sulla trequarti. Negli ultimi anni ha spesso schierato un centrocampista come trequartista, una mossa per avere maggiore equilibrio in campo.

L’ex di Vojvodina e Genk è calciatore forte fisicamente e dotato dal punto di vista tecnico. Ha 28 anni e ha la maturità adatta per avere subito un grande impatto in caso di arrivo a Milanello. Considerando che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e che non vuole rinnovare, rappresenta una ghiotta occasione di questa finestra estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, Maldini spingeva per Milinkovic-Savic: l’indiscrezione

In questo momento Milinkovic-Savic non sembra essere tra gli obiettivi del nuovo corso del Milan. I nomi che circolano per il centrocampo sono altri, ma emerge un retroscena interessante.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha raccontato con quanto segue sul quotidiano sportivo che dirige: “La Lazio stava trattando da mesi la cessione di Sergej al Milan per una ventina di milioni. L’uscita di Maldini e Massara, ispiratori del colpo, ha fatto saltare l’operazione, difficilmente recuperabile”.

Il noto giornalista sportivo rivela che Paolo Maldini e Frederic Massara stavano trattando l’acquisto del centrocampista serbo. Confermate alcune indiscrezioni che erano circolate prima del loro addio. E confermato anche il fatto che in questo momento le idee di mercato del management sportivo del Milan sembrano essere altre.

Vedremo se ci potrà eventualmente essere un ritorno di fiamma, i tifosi sicuramente se lo augurano. Milinkovic-Savic sarebbe un grandissimo colpo, un tipo di centrocampista che a Pioli manca, perché oltre ad essere dominante fisicamente è anche abile in termini di assist e gol. Un peccato perdere l’occasione di comprarlo adesso che il prezzo è “basso” a causa della scadenza contrattuale ravvicinata.