Milan, addio al sogno: raggiungerà Cristiano Ronaldo

Niente da fare per il Milan, l’obiettivo di mercato sembra destinato al trasferimento in Arabia Saudita. Pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo

Il Milan in questi ultimi anni ha avuto la chiara esigenza di rinforzare la fascia destra d’attacco. Eppure, gli ex dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno temporeggiato. Anche per le risorse economiche limitate, non si è mai concretizzato l’acquisto di un esterno forte e che potesse dare un certo equilibrio con la fascia sinistra resa straripante da Rafael Leao. Gli obiettivi di mercato per quel ruolo non sono mancati, soprattutto un giocatore è stato particolarmente gradito ai tifosi e all’ex dirigenza.

Non Domenico Berardi, quanto Hakim Ziyech. Il talento cristallino di nazionalità marocchina ha infiammato i sogni dei tifosi rossoneri in diverse sessioni di mercato. Sembrava vicinissimo all’approdo al Milan soprattutto la scorsa estate, ma le alte richieste del Chelsea e quelle d’ingaggio del giocatore hanno bloccato tutto. Stefano Pioli è dunque rimasto con i soliti Alexis Saelemaekers e Junior Messias, che anche nel corso dell’ormai passata stagione si sono dimostrati scostanti e non perfettamente all’altezza.

Hakim Ziyech, nel frattempo, ha continuato a vivere nell’insoddisfazione e nell’ombra al Chelsea. Solo 18 presenze in Premier League per lui, con 3 assist realizzati. Troppo poco per un calciatore del suo calibro, ma che nella cattiva gestione tecnica dei blues è finito ai margini del progetto. Quest’estate potrebbe essere il momento giusto per il suo arrivo al Milan? No, l’ipotesi sembra totalmente tramontata. Ziyech è pronto a cambiare continente.

Ziyech, finalmente l’addio al Chelsea: raggiunge Ronaldo

Come riportato da Fabrizio Romano, Hakim Ziyech è finalmente pronto a lasciare Londra e tornare protagonista in nuovo club. Quale? L’Al Nassr in Arabia Saudita, lo stesso nel quale si è trasferito Cristiano Ronaldo la scorsa stagione. Gli arabi stanno spingendo forte per avere il marocchino a titolo definitivo dal Chelsea. Hanno già presentato un’offerta, e il loro Presidente è pronto per volare a Londra con l’obiettivo di concludere l’affare. Ziyech, secondo la fonte, ha aperto al trasferimento nel paese arabo, dove potrebbe professare la sua regione con maggiore enfasi. Un pò come fatto da Karim Benzema.

Certamente, però, è anche l’aspetto economico a fare il suo dovere nel trasferimento del calciatore. L’Al Nassr è pronto ad un’offerta d’ingaggio super. Sembra dunque che ci siano ormai pochi dubbi sul futuro di Ziyech: nuova esperienza nella Saudi Pro League. Da sottolineare che anche un altro esubero del Chelsea potrebbe finire in Arabia, ovvero l’attaccante Pierre Emerick Aubameyang, anche lui accostato al Milan negli ultimi tempi.

La Saudi Pro League pare davvero intenzionata a far concorrenza al mercato dei club europei, così da innalzare il suo livello. L’aspetto economico sarà decisivo in tale processo. Il Milan, intanto, è pronto ad abbondare definitivamente il sogno dei suoi tifosi chiamato Hakim Ziyech.